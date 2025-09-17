"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자가 12일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 주차장에서 가족과 만나고 있다. 2025.9.12 [공동취재] 연합뉴스

미국 이민당국에 체포된 뒤 구금한 한국인 노동자들이 체포와 구금 당시 끔찍한 경험을 겪은 것으로 나타났다.

영국 BBC는 16일(현지시간) 귀국한 한국인 근로자들과 인터뷰한 내용을 보도했다. 30대 엔지니어 A씨는 사무실 창밖에서 장갑차와 무장 이민단속 요원들을 처음 보았을 때만 해도 자신과 무관한 일이라고 생각했다. 그러나 잠시 뒤, 무장 요원들이 들이닥쳐 밖으로 끌어내더니 허리와 발목에 쇠사슬을 채운 뒤 구치소행 버스에 태웠다. A씨는 BBC에 "머릿속이 하얘지고 구역질이 났다. 왜 이런 대우를 받는지 도저히 이해할 수 없었다"고 했다.

B씨는 잠깐 바람을 쐬러 나갔다가 무장 요원들에게 체포됐다. 그는 당시 상황에 대해 "헬기와 드론이 떠 있고, 장갑차에 총을 든 요원들이 몰려왔다. 어떤 요원들은 총구에 빨간 레이저 조준선을 비췄는데, 공포에 질려 몸을 떨고 있는 사람들이 많았다"고 했다.

비자 서류를 제시한 사람들도 체포됐다. C씨는 "모든 게 금방 풀릴 줄 알았는데, 오히려 곧바로 수갑과 족쇄가 채워졌다"고 전했다. 구금된 A씨는 60~70명과 함께 차가운 방에 수용됐다. 처음 이틀 동안 담요도 제공되지 않아, 반팔 옷에 수건 하나로 밤을 버텼다고 한다. 한국인 근로자들은 "물이 하수구 냄새가 나 마실 수가 없었다. 가능한 한 적게 마셨다" "침대가 부족해 책상 위에 머리를 올리고 잤다" "너무 추워 빵을 데워 품에 안고 밤을 견디는 사람들도 있었다"고 말했다.

미국 이민 당국에 체포된 한국인 300여명 중 대부분이 수감된 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 시설. 싱크와 변기에서 물이 새고 있다. 이 사진은 2021년 11월 진행된 미국 국토안보부(DHS)의 감사 당시 촬영됐다. 2025.9.6 연합뉴스

귀국 후 가족과 재회했지만, A씨는 공허감과 트라우마에 시달리고 있다. 그는 "공항에서 가족을 안았지만 아무 감정이 없었다. 어머니가 집에서 저녁을 차려주신 뒤에야 눈물이 쏟아졌다"면서 "밖에 나가면 수용소 냄새와 비슷한 냄새만 맡아도 호흡이 가빠지고 몸이 떨려 오래 머물 수 없다"고 했다. B씨는 "입국장에서는 웃었지만, 사실 눈물이 날 것 같았다"면서 "30년 동안 이 일에 인생을 바쳤다. 그만둘 수 없다. 가족을 위해서라도 돌아가야 한다"고 말했다.





미국 이민당국은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 대대적인 기습 단속을 벌여 LG에너지솔루션과 협력사 직원 등 한국인 317명을 포함해 총 475명을 체포했다. 당국은 이들이 미국에 불법적으로 입국했거나, 체류 자격 요건을 위반한 채 불법적으로 일하고 있었다고 설명했다. 이들 중 330명(한국인 316명)은 12일 오후 인천국제공항에 도착했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

