연천군, 생활 속으로 찾아간 '누리터' 문화격차 해소 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군은 지난 12일 연천읍행정복지센터에서 찾아가는 문화놀이터 '누리터'를 운영했다고 17일 밝혔다.

연천군이 지난 12일 연천읍행정복지센터에서 찾아가는 문화놀이터 '누리터'를 운영하고 있다. 연천군 제공

AD

누리터는 지리적·신체적 제약으로 문화누리카드 이용이 어려운 주민들을 직접 찾아가는 이동형 문화서비스로, 생활권 가까이에서 문화상품 장터, 문화체험을 제공해 군민 누구나 손쉽게 문화 향유 기회를 제공하는 사업이다.

이날 현장에서는 문화누리카드 가맹점이 참여한 문화상품 장터가 열려 수공예품, 체육·캠핑용품, 아트상품 등이 판매되었으며, 군민들은 문화누리카드를 활용해 편리하게 구매할 수 있었다. 또한 공예·원예 체험 프로그램이 운영되어 가족 단위 참여자들에게 인기를 끌었다.

연천군은 이번 성과를 이어 다음달 17일에도 연천읍행정복지센터에서 두 번째 '누리터'를 오전 10시부터 오후 5시까지 운영할 계획이다.

행사에 참여한 한 주민은 "멀리 나가지 않고 집 근처에서 다양한 공연과 체험을 즐길 수 있어 뜻깊은 하루였다"며 "앞으로도 이런 기회가 자주 마련되면 좋겠다"고 소감을 전했다.





AD

연천군 관계자는 "누리터가 군민들의 생활 속 문화 접근성을 높이는 계기가 되고 있다"며 "앞으로도 주민들이 손쉽게 참여할 수 있는 문화서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>