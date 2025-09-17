청년 창업 지원 위해 '창업 루키' 1000명 육성한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 ‘청년 창업 상상콘서트’ 개최

스타트업의 현장 목소리 청취

제3벤처붐 실현을 위한 ‘새정부 창업·벤처 정책 비전’ 발표

청년의 아이디어가 혁신으로 이어지고 인공지능(AI) 등 딥테크 스타트업이 신속하게 성장하는 역동적 창업생태계를 실현하기 위한 새정부의 창업·벤처 정책 비전이 공개됐다.

중소벤처기업부는 17일 스타트업 스퀘어에서 기획재정부, 환경부, AI 위원회 등 관계부처, 스타트업, 대기업, 협·단체 등 100여 명이 모인 가운데 '청년 창업 상상콘서트'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에 앞서 중기부는 '새정부 창업·벤처 정책 비전'을 발표했다. 우선 청년의 도전적인 창업을 지원하기 위해 아이디어가 혁신으로 이어지는 '창업 루키 프로젝트'를 추진한다. '창업 루키' 1000여명을 발굴하고, 발굴된 우수 창업가는 전문 액셀러레이터(AC)·벤처캐피털(VC)이 초기 투자부터 밀착 보육까지 지원하는 '벤처 스튜디오' 방식을 통해 육성할 예정이다. 아울러, 2030년까지 초기·청년 창업가들을 위해 벤처펀드 3조원, 기술보증 8조원 등 총 11조원 규모의 혁신자금을 공급할 예정이다.

청년 창업 상상콘서트에서 이재명 대통령이 발언하고 있다. 연합뉴스

차세대 AI·딥테크 유니콘 육성을 목표로 유망 기업에 성장 단계별로 집중 투자하는 총 13조5000억원 규모의 '넥스트 유니콘 프로젝트'도 본격 추진한다. 이를 통해 발굴·육성한 유니콘 수준 유망 기업에 올해 출범한 국민성장펀드와 연계·협업해 '투자 성장사다리'를 구축하는 등 첨단기술 기업을 육성할 계획이다. 또한, AI·방산·기후테크 등 핵심 기술 분야별 유관 부처와 스타트업 육성을 위한 범부처 협력체계를 구축해나갈 계획이다.

도전적 해외 진출을 뒷받침하기 위해서는 미국 실리콘밸리에 스타트업의 해외 정착에 필요한 통합 서비스를 제공하는 '스타트업·벤처 캠퍼스'를 구축한다. 이 외에도 스타트업이 대기업을 넘어 중견·중소기업, 공공기관 등과 폭넓게 협업할 수 있는 플랫폼인 'K-오픈이노베이션 허브'를 구축하고, 구글·엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업과의 협업 기회도 확대해 나갈 예정이다.

보다 많은 민간 자금을 벤처투자 시장으로 유입할 계획도 세워졌다. 40조원 규모 벤처투자 시장 조성을 위해 모태펀드 출자예산 2배 확대, 존속기간 연장과 함께 벤처투자 제도 개선을 병행하기로 했다. 신산업 청년 창업기업과 지역 벤처투자에 대한 세제지원 확대, 후기 기업에 대한 투자와 세컨더리 펀드 투자 등 창업부터 성장, 회수에 이르기까지 단계별 세제 지원 확대도 검토할 예정이다.

실패의 경험이 자산으로 이어지는 안전망도 구축한다. 벤처투자조합·회사에 한정된 연대책임 금지조항이 창업기획자, 개인투자조합 등으로 폭넓게 확대될 수 있도록 추진할 계획이며, 재창업 청년들이 충분한 투자유치를 받을 수 있도록 2030년까지 총 1조원 규모의 '재도전 펀드'를 조성한다.

이날 상상콘서트에서는 청년·딥테크 등 6개사 스타트업이 청년도전, 딥테크, 글로벌의 3대 세션에 대해 논의했다. 청중은 QR 코드를 통해 자유롭게 질의를 이어갔다. 참석자들은 ▲청년 및 초기 창업기업에 대한 정부 지원 확대 ▲대형 정책사업 등에 대한 AI 등 딥테크 스타트업의 참여 확대 ▲방산 및 기후테크 분야에 대한 정부의 관심 확대 ▲글로벌 진출을 위한 현지 시장 안착 지원 등을 건의했다.





한성숙 중기부 장관은 "이번 토크콘서트를 통해 수렴한 의견을 반영해 '새정부 창업·벤처 정책 비전'을 속도감 있게 추진하겠다"며, "추가로 벤처·스타트업 정책현장투어에서 발굴된 과제들을 토대로 하반기에 '벤처 4대 강국 도약 종합대책'을 수립하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

