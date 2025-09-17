사내 퇴직연금 퀴즈 대회 연 농협은행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제3회 퇴.연.숨.고를 찾아라!'

"퇴직연금 서비스 전문성 강화"

NH농협은행이 16일 직원들의 퇴직연금 전문성과 상담 역량을 강화하기 위해 마련된 '제3회 퇴.연.숨.고.(퇴직연금 숨은 고수)를 찾아라!'를 개최했다고 밝혔다.

올해로 3번째를 맞은 이번 대회에는 전국에서 2000여명의 직원이 참가했으며, 예선을 통과한 100명이 본선 무대에서 서바이벌 퀴즈 형식으로 실력을 겨뤘다. 출제영역은 퇴직연금 제도이해, 상품특성, 실무상담 사례 등 현장과 밀접한 주제로 구성됐다.

대상은 주정희 김해동지점 과장보가 수상했다. 금상에는 김미은 담양군청 출장소 과장, 은상은 차민희 여수금융센터 과장보, 동상은 강성원 구리시지부 계장, 맹이진 한강신도시지점 과장이 수상했다.





강태영 농협은행장은 "퇴직연금은 초고령 사회에서 고객의 안정된 노후를 책임지는 핵심 자산"이라며 "앞으로 농협은행은 퇴직연금 서비스의 전문성을 강화하여 고객의 든든한 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.

16일 농협은행 본사에서 개최된 '제3회 퇴.연.숨.고를 찾아라' 대회 진행 후 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

