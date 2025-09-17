영주시, 국가유산 활용사업 6건 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영주시는 국가유산청이 공모한 '2026년 세계유산 활용프로그램'과 '2026년 우리고장 국가유산 활용사업'에서 6건의 사업이 선정됐다고 17일 전했다.

'세계유산 활용프로그램'은 세계유산의 보존과 전승을 위해 주민 참여와 활용을 확대하고 지역 공동체와 국민의 관심을 높이기 위함이다. '우리고장 국가유산 활용사업'은 지역 문화유산을 인적·물적 자원과 결합해 주민들의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

이번에 선정된 사업은 △세계유산 활용프로그램 '소수서원 서원 치유', '부석사 해시태그 부석사' △생생국가유산 활용사업 '순흥벽화고분 천오백년 벽화고분을 지키는 수호신', '근대역사문화거리 관사골로 떠나는 근대로의 시간여행' △향교·서원 국가유산 활용사업 '의산서원 선비꽃이 피었습니다' △고택·종갓집 활용사업 '무섬마을 만죽재고택·해우당고택 물길 따라, 외나무다리 건너 무섬 이야기' 등 총 6건이다. 이번 사업을 통해 국·도비 2억 5,900만 원을 확보했다.

신규로 선정된 고택·종갓집 활용사업 '물길 따라, 외나무다리 건너 무섬 이야기'는 무섬마을의 만죽재고택과 해우당고택을 배경으로 운영된다. 고택 전통놀이, 미술 체험, 물고기 잡기, 외나무다리 전통 혼례 시연 등 다양한 프로그램이 마련돼 지역의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있다.





유정근 영주시장 권한대행은 "세계유산 및 국가유산 활용사업을 통해 지역 문화유산의 활용도를 높이고 지역 경제 활성화에도 기여할 것"이라며 "2026년 사업은 상설 프로그램으로 운영돼 작년보다 횟수가 늘어나 더 많은 시민이 참여할 수 있을 것"이라고 말했다.

관광객들이 부석사를 관광하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

