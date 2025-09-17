금산 대표 문화예술 콘텐츠로 정착한 마당극 '일타홍'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마당극패 우금치 제작...가장 한국적 소재 담아

가장 한국적인 소재를 전통 마당극의 얼개 속에 담아낸 '일타홍'이 금산을 대표하는 문화예술 콘텐츠로 정착하고 있다.

금산다락원이 심혈을 기울여 2년간 제작한 마당극 '일타홍'이 지난해 제42회 금산세계인삼축제에서 야외 마당극으로 첫선을 보였으며, 올해 더욱 깊어진 예술적 완성도를 위해 전면적인 수정·보완 과정을 거쳐 기존 마당극의 틀을 넘어 공연장 예술에 최적화된 작품으로 재탄생했다.

이 작품은 마당극패 우금치가 제작에 참여했으며 전통 마당극이 지닌 해학과 정서에 현대적인 영상, 조명효과, 다채로운 연출 기법을 접목해 전통과 현대의 조화로운 어울림이 돋보이는 작품이다.

이달 초 금산다락원에서 공개 시연이 진행돼 공연장을 찾은 관객들을 매료시켰다.

특히, 스타급 주연 캐스팅이나 오락성 위주의 마케팅에 치중하지 않고 가장 한국적인 소재를 전통 마당극의 얼개 속에 담아냈으며 현대적인 미감을 더해 세련된 공연으로 감동을 선사했다.





박종호 금산다락원 관계자는 "금산을 대표하는 문화예술 콘텐츠 마당극 '일타홍'이 금산의 문화적 위상을 높이는 데 크게 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

