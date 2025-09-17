전새봄 목원대 교수, 한국연구재단 중견연구과제 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목원대는 마케팅빅데이터학과 전새봄 교수(사진)가 한국연구재단의 '2025년 개인 기초연구사업 중견 연구과제'에 선정돼 연구비를 지원받는다고 17일 밝혔다.

전새봄 교수. 목원대 제공

개인 기초연구사업 중견 연구는 창의적 개인 연구를 지원, 중견급 연구자의 기초연구 역량을 강화해 리더 연구자로 성장할 수 있게 돕는 국가연구지원 사업의 일종이다.

전 교수는 이번 선정 결과에 따라 오는 2028년 8월까지 연구비 총 1억9500만원(연간 6500만원)을 지원받는다.

전 교수는 '다차원 회귀 연관성 및 동적 잠재 궤적 모형 연구 : 불균형 다변량 혼합 수면 데이터 중심으로' 과제를 토대로 연구를 진행한다.

이 연구는 복잡한 수면 요인이 서로 어떤 영향을 주고받으며, 시간이 지나면서 어떻게 달라지는지를 살펴본 후 수면 유형 분류와 패턴 변화 추적, 위험군 조기 예측이 가능한 분석체계를 마련하는 데 목적을 둔다. 연구를 통해 기대되는 효과는 국민 건강과 생활 개선, 정책 및 서비스 발전이다.

전 교수의 과제 선정 결과로 마케팅빅데이터학과 학생들도 연구 참여 기회를 얻었다. 최근 5년간 이 학과 재학생 24명은 전 교수의 연구 프로젝트에 참여해 8000만원 규모의 장학금 혜택과 데이터 분석 및 조사, 공공기관 보고서 작성 등 다양한 경험을 쌓았다.

이 같은 활동은 앞으로 대학원 진학, 국책·연구기관 취업 등 사회 진출을 준비하는 학생에게 자산(경력)이 될 것이라는 게 목원대의 설명이다.





전 교수는 "데이터 과학은 일상과 직결된 사회문제를 해결하고, 삶의 질을 높이는 데 중요한 역할을 한다"며 "이번 연구가 국민건강과 생활 개선에 기여하고, 연구에 참여한 학생에게 배움과 성장의 기회가 될 수 있길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

