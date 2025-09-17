경남대 법학과·인권센터, 창원지방법원 마산지원과 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 실무교육 및 법원 공무원직 특강

학술교류 행사 등 인재 양성 협력 강화



경남대학교 법학과와 인권센터는 창원지방법원 마산지원과 상호 협력 증진 및 정기 학술 교류를 위한 협약을 맺었다.

경남대 법학과, 인권센터, 창원지방법원 마산지원 업무협약.

지난 16일 이뤄진 협약식은 창원지방법원 마산지원 3층 소회의실에서 열렸으며, 경남대 홍정효 교학부총장, 창원지방법원 서아람 마산지원장, 김지환 인권센터장, 안정빈 법학과장, 창원지방법원 마산지원 한지형 형사합의부장판사, 창원지방법원 마산지원 박연주 사법행정지원판사 등 관계자들이 참석했다.

협약을 통해 각 기관은 경남대 법학과 학생들의 실무교육과 법원 공무원직 준비를 위한 창원지방법원 마산지원 판사 특강, 매년 법학 학술교류 행사 개최 등 인재 양성에 상호 협력하기로 약속했다.

홍정효 교학부총장은 "매년 경남대 법학과, 창원지방법원 마산지원, 경남대 인권센터 간에 법학 학술교류 행사가 성황리에 열리고 있다"며 "지역 대학과 법원이 함께 인재를 양성하는 중요한 플랫폼이 되어 앞으로 법학 교육의 질을 더욱 높여가길 기대한다"고 말했다.

서아람 마산지원장은 "법원과 대학 간의 상호 협력 증진과 정기 학술 교류를 위한 업무협약을 체결하게 되어 매우 환영한다"며 "이번 협약이 법학 교육의 실효성을 높이고, 실무 능력을 갖춘 법조 인재 양성에 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김지환 인권센터장은 "인권센터 조사 업무는 행정소송의 범주에 속하지만 민사소송적 요소와 형사소송적 요소가 공존한다"며 "마산지원과의 교류 및 정기적인 학술행사는 인권센터의 발전에 크게 기여할 것이라고 믿는다"고 말했다.

안정빈 법학과 교수는 "지난 4년 동안 마산지원 형사법정에서 모의재판을 진행하며 법학과 학생들이 이론과 판례, 절차의 구체화를 경험했다"며 "이론과 실무적 교류를 중심으로 하는 이번 협약은 법학과 교수 및 학생, 마산지원 판사님들에게 상호 발전할 수 있는 중요한 발판이 될 것"이라고 말했다.





한편, 경남대 법학과는 한국형사판례연구회와 같은 큰 규모 학회를 유치하면서, 창원지방법원 마산지원과의 형사모의법정, 마산지원장 특강, 판사 특강 등 꾸준하게 교류를 이어오며 전문적인 법적 사고와 실무 능력을 갖춘 인재 양성에 주력하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

