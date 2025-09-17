금산군, 10월 29일 '구인·구직 만남의 날' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 면접, 이력서 접수 대행 등 진행



금산군청 전경(사진=금산군 제공)

금산군이 오는 10월 29일 금산종합체육관에서 2025 금산군 구인·구직 만남의 날 행사를 개최한다.

이번 행사는 구직자에게는 취업 기회를 주고 구인 업체에는 인재 채용의 기회를 제공하기 위한 원스톱 일자리 지원사업의 하나로 마련한다.

행사 당일에는 현장 면접과 이력서 접수 대행이 진행되며 부대행사로 지문 인적성 검사, 면접 메이크업 컨설팅 등 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

참여를 희망하는 기업은 오는 19일까지 금산군청 홈페이지 공지사항을 참고해 신청서를 작성한 후 이메일을 통해 경제과 청년정책팀으로 제출하면 된다.

2025 금산군 구인·구직 만남의 날 행사에 관한 자세한 사항은 금산군청 경제과 청년지원팀에 문의하면 된다.





유가영 경제과 담당자는 "이번 만남의 날 행사는 현장 면접과 다양한 프로그램을 통해 기업은 맞춤형 인재를 구하고 구직자는 좋은 일자리를 만날 기회가 될 것"이라며 "지역 고용 활성화를 위해 많은 참여를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

