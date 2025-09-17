대전특수교육원, 장애학생 보호자 자녀 진로 설계 위해 탐방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전직업능력개발원·대전무지개복지공장과 손잡고 진로설계 정보 제공

사진=대전교육청 제공

장애 학생 보호자들이 자녀의 진로 설계에 유용한 정보를 얻기 위해 기관을 탐방 하는 뜻깊은 시간이 마련됐다.

대전특수교육원은 지난 9일과 16일 2회에 걸쳐 보호자 40명을 대상으로 한국장애인고용공단 대전직업능력개발원과 대전시설관리공단 무지개복지공장 탐방을 실시했다.

이번 탐방 프로그램은 장애인 훈련기관과 근로 사업장을 견학해 취업 관련 최신 정보를 제공하며 자녀의 미래를 설계하는 데 도움을 주고자 마련됐다.

보호자들은 대전직업능력개발원과 장애인 근로 사업장인 대전무지개복지공장을 직접 방문해 특화된 직업 훈련 분야의 정보와 훈련시설을 살펴보며, 진로 설계에 대한 보호자의 궁금증을 해소할 수 있는 소통의 장이 됐다.

보호자 진로 기관 탐방은 매년 특수학교(급) 중·고·전공과 학생의 보호자를 대상으로 실시하고 있다.

대전직업능력개발원의 훈련 프로그램과 교육 특전, 입학 안내와 취업 사례 및 시설 견학, 대전무지개복지공장 사업 안내 및 시설 견학, 질의응답 등으로 진행했다.

이를 통해 장애 학생의 자립을 위한 가정과 취업 연계 기관 간 긴밀한 협력체제가 두터워질 것으로 기대된다.

사진=대전교육청 제공

탐방에 참여한 고등학교 학생의 한 보호자는 "이번 진로 기관 탐방을 통해 자녀의 다양한 직업 가능성을 새롭게 생각해보는 계기가 됐다"면서 "아이가 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원해야겠다는 다짐을 하게 됐다"고 말했다.





대전특수교육원 권순오 원장은 "지역 장애인 훈련기관과 근로 사업장 탐방을 통해 보호자들이 자녀의 진로 설계에 유용한 정보를 얻는 뜻깊은 시간이 되었길 바란다"며 "점차 다양해지는 특수교육 대상 학생의 진로 분야에 발맞춰 앞으로도 양질의 진로 정보를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





