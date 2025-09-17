춘천시, 기본사회 실현 공동 대응 머리 맞댔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회적경제 포럼 개최…정부 정책과 지역 대응 전략 논의

장종익 한신대 교수 기조강연…지역 협력 모델 필요성 강조

돌봄·문화·농촌·에너지·주거·금융 등 분과별 우수사례 공유

강원도 춘천시(시장 육동한)가 새정부의 국정과제인 기본사회 실현과 사회연대경제 성장 전략에 대응하기 위해 지역사회와 머리를 맞댔다.

춘천시가 지난 16일 커먼즈필드춘천 안녕하우스에서 '춘천시 사회적경제 포럼'을 개최하고 있다. 춘천시 제공

춘천시는 지난 16일 커먼즈필드춘천 안녕하우스에서 '춘천시 사회적경제 포럼'을 개최했다. 이날 열린 기조강연에서는 장종익 한신대 교수(전 국정기획위원회 기획위원)가 '정부의 기본사회 실현과 사회연대경제 성장전략'을 주제로 발표했다. 장 교수는 사회적경제가 기본사회 실현의 핵심 축임을 강조하며 지역 단위의 협력 모델 구축 필요성을 제시했다.

이어진 분과 세션에선 △돌봄·문화 기본사회 △농촌·에너지 기본사회 △주거·금융 기본사회 등 세 가지 주제로 진행됐다. 각 세션에서는 전국의 우수사례를 공유하고 춘천시에 적용할 수 있는 구체적 방안을 논의했다.

또한 본 포럼에 앞서 사회적경제조직과 지역 주민들이 함께 참여하는 퍼포먼스를 통해 춘천시 국제스케이트장 유치 염원을 공유하며 시민들의 뜻을 모았다.





시 관계자는 "이번 포럼이 지역 사회적경제 생태계 발전의 전환점이 되길 기대한다"며 "분과별로 제시된 우수사례를 지역 실정에 맞게 적용해 지속가능한 사회적경제 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

