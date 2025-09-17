국내 최초 8인치 탄화규소 전력반도체 생산한다… 아이큐랩 본사·생산시설 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제품 자체·위탁 생산 서비스 가능, 2026년 본격 가동

국내 최초 8인치 탄화규소 전력반도체 생산이 부산에 이뤄질 전망이다.

부산시(시장 박형준)는 17일 오전 기장군 장안읍에서 ㈜아이큐랩 본사 및 생산시설 준공식이 열렸다고 알렸다.

이번 준공식에 박형준 시장을 비롯해 김권제 아이큐랩 대표, 정종복 기장군수, 김복규 산업은행 수석부행장, 이채윤 리노공업 대표 등 300여명이 참석했다.

아이큐랩이 준공한 공장은 국내 최초 8인치 탄화규소(SiC) 기반 전력반도체 전 공정 생산시설이다. 자체 제품 생산은 물론 위탁생산(파운드리) 서비스까지 가능한 제조설비로 올해 시범 가동을 거쳐 내년부터 웨이퍼 기준 연간 3만장 규모로 본격 가동에 들어간다.

아이큐랩은 2023년 10월 부산시와 투자양해각서를 체결하고 2024년 6월 착공한 뒤 약 1년 만에 준공을 했다. 시는 본사의 부산 이전 결정에 맞춰 50억원 규모의 투자유치진흥기금 지원과 각종 인허가 절차를 신속히 진행했다.

공장 규모는 부지 8750㎡, 연면적 7322㎡로 총사업비 1000억원이 투입됐다. 시와 기업은 이번 시설을 통해 국내 최초 8인치 SiC 전력반도체 전 공정 국산화와 첨단기술 내재화 기반을 마련했다는 평가다.

아이큐랩은 지역 청년 채용과 인재 양성에도 적극 나서고 있다. 부산·경남 지역 고등학교 및 대학과 산학협력을 확대해 졸업생 채용을 추진 중이며 200여명을 신규 채용하고 있다. 또 사무동 한 층을 전력반도체 분야 라이즈(RISE) 현장 캠퍼스로 조성해 지역 인재 양성과 산학협력 거점을 구축할 계획이다.

김권제 아이큐랩 대표는 "부산시의 전폭적인 지원과 특화단지 지정 덕분에 국내 최초 8인치 SiC 공장을 성공적으로 준공할 수 있었다"며 "아이큐랩을 부산을 대표하는 글로벌 전력반도체 기업으로 반드시 성장시키겠다"고 말했다.





박형준 시장은 "우수한 수도권 반도체 기업인 아이큐랩의 부산 이전과 본사 및 생산시설 준공을 진심으로 축하한다"며 "부산이 글로벌 전력반도체 허브도시로 도약할 것을 확신한다. 아이큐랩이 모범 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않고 수도권 반도체 기업 유치에도 최선을 다하겠다"고 힘줬다.

아이큐랩 본사 및 생산시설 조감도.

