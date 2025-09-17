롯데카드 해킹 피해 예상보다 심각…곧 대국민 사과 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융당국, 이르면 이번주 조사 결과 발표

피해 규모, 수만명 아닌 수백만명 가능성

롯데카드 해킹사고 피해 규모가 예상보다 클 것으로 예상되면서 고객 불안이 커지고 있다.

17일 금융당국과 카드업계에 따르면 현재 롯데카드와 금융당국은 해킹 사고에 따른 정보 유출 현황과 피해자 규모 등을 확인하고 있다. 조사는 이르면 이번 주 마무리될 전망이다. 조사 결과가 나오면 조좌진 롯데카드 대표가 직접 대국민 사과와 피해 보상 규모를 발표할 것으로 보인다.

당초 롯데카드가 금융감독원에 보고한 유출 데이터 규모는 1.7기가바이트(GB) 수준이었다. 하지만 금융당국 현장검사 등을 통해 파악한 결과 피해 규모는 예상보다 훨씬 심각한 수준으로 전해졌다. 유출된 정보 범위는 단순 개인정보를 넘어 카드정보와 온라인 결제 요청 내역까지 포함된 것으로 전해졌다. 금융감독원은 국회 강민국 의원실에 보고한 자료에서 "카드정보 등 온라인 결제 요청 내역이 포함된 것으로 보인다"고 했다.

피해자 규모도 당초 예상했던 수만명이 아닌 수백만명 단위에 이를 것이라는 관측도 제기된다. 롯데카드 회원은 약 960만명이다. 다만 롯데카드 측은 "해킹 피해를 본 곳은 인터넷 결제 서버"라며 "이곳에 담긴 정보는 제한적이고 침해 기간도 한정돼 전체 회원 정보가 유출되는 건 불가능하다"고 말했다.

롯데카드의 최대주주가 사모펀드 MBK파트너스라는 점도 금융당국이 예의주시하고 있는 부분이다. 롯데카드를 인수한 MBK파트너스가 수익 극대화에 치중한 나머지 보안 투자는 소홀한 게 아니냐는 지적도 나온다.





이재명 대통령은 지난 4일 "최근 통신사·금융사에서 해킹 사고가 잇따르고 있어 국민이 매우 불안해한다"며 "보안 사고를 반복하는 기업들에 징벌적 과징금을 포함한 강력한 대처가 이뤄지도록 관련 조치를 신속히 준비하라"라고 지시했다.





