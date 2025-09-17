[로펌은 지금]태평양, '하도급법 집행 동향 및 전망' 세미나 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법무법인 태평양(대표변호사 이준기)이 개최한 '하도급거래 공정화에 관한 법률'(하도급법) 관련 세미나가 성황리에 마무리됐다.

태평양은 지난 15일 서울 종로구 서울 사무소에서 '하도급법 집행 동향 및 전망'을 주제로 고객 초청 세미나를 성황리에 개최했다고 17일 밝혔다.

지난 15일 서울 종로구 법무법인 태평양 서울 사무소에서 열린 '하도급법 집행 동향 및 전망' 세미나에서 120여명의 기업 관계자들이 경청하는 모습. 법무법인 태평양

이번 세미나는 새 정부 경제정책에 따른 하도급법 집행 방향과 전망을 제시하고, 개정 하도급법 시행 및 수급사업자 보호제도의 도입·확대에 따른 사업자들의 대응 방안을 제시해 기업 관계자들의 큰 관심을 받았다.

태평양 공정거래그룹을 총괄하는 김홍기 변호사의 모두 발언으로 시작된 이번 세미나는 ▲하도급법의 최근 집행동향 ▲개정 하도급법에 따른 파장과 대응 방안 ▲하도급법 집행을 위한 제도 도입과 전망 ▲Q&A 등 모두 4개의 세션으로 나눠 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 박성진 변호사가 새정부 출범이후의 정책 발표 및 조사 동향 등을 바탕으로 하도급 분야에 대한 규제 강화 방향을 설명했다.

박 변호사는 "향후 공정거래위원회 직권조사 및 현장조사가 더욱 강화될 것으로 예상된다"며 감독당국이 초점을 맞추고 있는 기술 탈취, 납품대금 연동제와 관련된 회사의 컴플라이언스 시스템을 선제적으로 점검할 필요성을 강조했다.

또 박 변호사는 "하도급 분야에 관한 정부의 개입과 역할이 보다 강화될 것으로 보인다"며 "의무고발심의 등을 담당하는 중소벤처기업부 정책에도 보다 적극적으로 대응해야 한다"고 말했다.

두 번째 세션에서는 권영준 변호사가 '부당특약의 사법상 효력-개정 하도급법에 따른 파장과 대응 방안'을 주제로 발표했다.

권 변호사는 "하도급법상 부당특약으로 인정되는 경우 해당 조항의 사법상 효력이 인정되지 않음에 따라, 법원이 부당특약에 해당하는지 여부를 기존과 다르게 판단할 가능성을 배제할 수 없다"며 "법원이 국가계약법이나 약관규제법 등에서 부당특약을 판단하는 기준과 유사하게 볼 가능성이 높다"고 말했다.

이어 권 변호사는 "이로 인해 공정위와 법원의 판단 사이에 간극이 발생할 수 있다"며 "이에 대해 면밀히 대처할 필요가 있다"고 덧붙였다.

세 번째 세션에서는 손승호 변호사가 '하도급법 집행을 위한 제도 도입과 전망'을 주제로 사인의 금지청구제도 도입, 해외 법인에 대한 하도급법 적용 여부, 연동제확대 논의 등에 관해 발표했다. 또 이상현 변호사가 한국형 디스커버리 도입 논의 및 경과에 대해 발표했다.

손 변호사는 "사인의 금지청구 제도 도입으로 인해 분쟁이 초기 단계에서부터 법적 다툼으로 비화할 수 있고, 금지 또는 중지 가처분이 가능해져 평판 및 사업 지연 위험이 즉각적으로 나타날 수 있다"고 말했다.

이어 손 변호사는 "국내 기업의 해외 법인에 대한 하도급법 집행 논의가 활발히 진행되고 구체화됨에 따라 해외 법인 활용에 대한 재검토가 그 어느 때보다 필요해지고 있다"며 "내부 준법관리를 강화하고 대응 매뉴얼을 사전에 마련하는 등 관련한 리스크 관리 체계 전반을 신속히 점검하고 개선할 필요가 있다"고 강조했다.

이 변호사는 "개별 사건에서 법원의 소송지휘에 따라 달라질 수는 있지만 현재 발의된 민사소송법, 특허법, 상생협력법 등 개정안이 모두 통과될 경우 개시되는 증거의 범위가 상당히 넓어지므로, 내부 문서 및 영업비밀 관리 체계 등을 정비할 필요가 있다"고 조언했다.





마지막 Q&A 세션에서는 하도급 분야에서 풍부한 실무 경험을 보유한 지윤구 고문이 실무 동향에 기반해 깊이 있는 문제 해결 방안을 제시했다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr

