본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

박두형 여주시의장 "협치와 소통으로 시민 행복 이끌겠다“

이종구기자

입력2025.09.17 10:19

시계아이콘02분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

박두형 여주시의회 의장 인터뷰
"한강법 현실 반영해 개정·폐지돼야
신원주~동용인 송전선로 건설
지역사회 납득할 수 있는 대안 찾겠다
협력·상생의 정치 이루어지도록 최선"

"특정 정당의 입장에 얽매이지 않고 오직 여주시민을 위한다는 각오로 상생의 정치를 실현하겠습니다."

박두형 여주시의회 의장은 지난 11일 아시아경제와의 인터뷰에서 "'현장에 답이 있다"는 신념 아래 직접 시민을 만나고 소통하는 것을 최우선으로 삼는 한편 의회와 집행부 간 의견 차이를 좁혀가고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "말만 앞세우지 않고 실천하는 일꾼이 되겠다"는 포부를 밝혔다. 한강법 규제 완화부터 송전선로 문제 해결까지 다양한 현안에 대한 그의 해법은 무엇인지 들어본다. 다음은 박두형 여주시의회 의장과의 일문일답.

박두형 여주시의장 "협치와 소통으로 시민 행복 이끌겠다“ 박두형 여주시의회 의장은 지난 11일 아시아경제와의 인터뷰에서 "특정 정당의 입장에 얽매이지 않고 오직 여주시민을 위한다는 각오로 상생의 정치를 실현하겠다"고 밝히고 있다.
AD

- 의장으로서 임기 동안 어떤 운영 철학과 목표를 갖고 있는가? 협치와 소통을 어떻게 실현할 계획인가?

"의장으로 여주시의 주인인 시민과 소통하는 의정, 여야 의원 모두를 아우르는 협치의 의정, 정책전문가로서 연구하는 의정, 견제와 감시에 충실한 의정, 행정파트너로서의 의정을 구현하는 데 심혈을 기울이고 있다. 의회는 건설적인 토론과 합리적인 비판을 통해서 시의 발전과 시민의 행복을 위해 무엇을, 어떻게, 어떤 순서로 수행할 것인가를 조율해 나가는 과정이다. 앞으로도 특정 정당의 입장에 얽매이지 않고, 오직 여주시민을 위한다는 각오로 의원 간 조정자의 역할을 충실히 수행하겠다."


- "현장에 답이 있다"는 철학을 강조했는데, 이를 실제 의정 활동에 어떻게 적용하고 있는가?

"'현장에 답이 있다'는 것은 문제의 본질을 파악하기 위해서는 발로 뛰어야 한다는 의미다. 얼굴을 마주하고 생생한 목소리를 들으며, 직접 소통함으로써, 문제점을 적극적으로 해결하겠다는 의지가 있어야, 민원인이 바라는 최상의 행정서비스 제공이 가능해진다. 그러기 위해서는 현장을 철저히 살피는 것은 물론, 열린 자세로 가감없는 관점에서 문제의 본질을 파악하고자 하는 자세가 중요하다고 생각하며 최선을 다해 실천하고 있다."


- 여주시 발전을 가로막는 규제(한강법)에 대해 어떤 해법을 갖고 있는가?

"한강법은 제정 당시와 상황이 완전히 달라진 현실을 고려해 당연히 개정 또는 폐지돼야 한다. 첨단 하수처리기술로 전천후적, 전방위적인 하천오염 방지시설을 설치한다면 규제일변도의 소극적인 하천관리 방식을 개선할 수 있을 것이다. 하수처리 기술의 비약적 발전과, 여주를 비롯한 상수원 지역 주민들의 노력으로, 팔당상수원의 수질이 최고 수준을 유지하고 있는 만큼, 이제 현실에 맞는 수질관리 정책 도입이 필요한 시점이라고 생각한다. 여주시 대책위가 구성되어 있으니, 팔당호 지역 7개 시군 주민들과 연대하여 규제완화를 더욱 강력히 추진해 나가도록 하겠다."


- SK하이닉스 용인반도체클러스터 전력공급용으로 추진 중인 신원주~동용인 송전선로 건설에 대한 해법은?

"제10차 전력수급 기본계획에 따라 2032년 준공을 목표로 용인반도체클러스터에 안정적인 전력 공급을 345kV 신원주~동용인 송전선로 건설사업이 추진되고 있다. 송전선로는 신원주 개폐소부터 동용인 변전소까지 여주시를 포함 이천, 안성, 용인, 충주, 음성, 원주시 총 7개 시군이 경과대역에 포함되고, 약 60㎞의 선로 구간과 약 130기의 지지물이 설치될 예정인 것으로 알고 있다. 여주시 강천, 가남, 점동 등의 많은 주민이 신원주~동용인 송전선로 건설에 대해 환경훼손과 전자파 피해 등이 우려된다며 철회를 촉구하고 있는 상황이다. 주민들이 요구하는 ▲송전선 지중화 검토 ▲대체 노선 마련 ▲환경 및 건강 영향에 대한 면밀한 조사 등과 관련해 한전 및 주민들과 지속적으로 소통하며 원만한 해결방안을 모색해 보고자 한다. 나라의 산업도 중요하고, 시민의 권리도 중요한 만큼, 지역사회가 납득할 수 있는 대안을 찾아 나가겠다."


- 여주쌀의 품질과 브랜드 경쟁력을 높이기 위한 전략은?

"의정활동 시작과 함께 여주시 쌀산업특구 조례를 개정해 위원회 가동 기반을 마련했고, 농특산물 음식 명인 육성 조례를 제정해 명품화와 경쟁력 강화를 추진했습니다. 여주쌀 차별화·유통망 개선·브랜드 강화에 힘쓰며, 토질 개선과 특화 품종 재배, 수매등급제 강화로 품질을 높이겠습니다. 아울러 첨단농법·가공산업·대체작물·쌀 소비 확대·홍보·판매망 확충을 통해 농업 혁신을 이끌겠습니다."


- 여주만의 특색 있는 축제와 관광산업 육성 방향은?

"여주시는 자연환경과 문화유적을 활용해 새로운 관광 이미지를 구축하고 성장동력을 마련해야 한다. 출렁다리 개통과 함께 주요 관광자원을 신속히 가시화하고, 축제는 남발을 줄여 선택과 집중을 통해 여주시민 모두가 공감할 수 있는 시너지 있는 축제로 발전시켜야 한다."


- 출산, 육아, 교육, 취업을 연계한 복지 시스템 구상은?

"1966년 처음으로 실시한 공식적인 인구센서스에서 여주 인구가 11만이 넘었는데 그 후로 약 60년이 흐른 지금도 여주인구는 12만을 넘지 못하고 있다. 대한민국이 한창 고성장을 하던 7,80년대에도 늘지 않았던 상주인구를, 전 세계 최하위의 출산율을 보이고 있는 지금, 인위적으로 늘어나게 하기는 사실 어렵다. 출산장려금만으로는 한계가 있어, 문화·관광 인프라 확충, 빈집·유휴농지 활용, 외국인 이민 유치, 고령층 정책 개선 등을 추진해야 한다. 출산부터 교육·취업까지 연계된 복지서비스는 유지하되, 포퓰리즘은 경계해 나갈 것이다."


- 의회와 집행부의 관계를 어떻게 설정하고 협력할 계획인가?

"의원은 자기 지역구에서 선출된 시민의 대표로서, 각자가 독립적이고 자율적인 의정활동을 수행하고 있기 때문에 현안사항을 이해하고 대처하는 방법이나 해결책의 방향이 제각각 다를 수 있지만, 여주를 위한 마음은 의회 의원 모두가 똑같다고 생각한다. 집행부와 원활한 협치를 이루기 위해서는 충분한 의견교류가 이루어져야 하기 때문에 매월 2회 의정의 날 행사를 통해 의회와 집행부가 주요 현안을 공유하면서 입장차를 좁혀가고 있다. 의장으로서 앞으로도 의원들의 견해차를 조율하면서 여주시의 발전과 시민의 삶의 질 증진을 위해 협력과 상생의 정치가 이루어지도록 최선을 다하겠다."


- 여주시민에게 전하고 싶은 메시지는?


지금 뜨는 뉴스

AD

"무더위와 폭우 속에서도 시민들의 관심과 성원에 감사드린다. 갈등이 아닌 참여와 협력이 여주 발전의 원동력이다. 재난에 철저히 대비하시고, 행복하고 희망찬 가을 맞으시기를 기원한다."




여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기