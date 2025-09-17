S-OIL, 헥사곤 '베스트 이노베이션 어워드' 수상

디지털 전환 모범 사례로 선정
울산공장, 지능형 공장 혁신 선도
S-OIL은 센서, 소프트웨어 및 자율형 기술을 결합한 디지털 리얼리티 솔루션 분야의 글로벌 선도기업인 헥사곤 에셋 라이프사이클 인텔리전스 부문(Hexagon's Asset Lifecycle Intelligence·헥사곤)으로부터 '2025 베스트 이노베이션 어워드(2025 Best Innovation Award)'를 수상했다고 17일 밝혔다.
S-OIL은 헥사곤의 스마트 디지털 리얼리티(Smart Digital Reality) 플랫폼과 지능형 설계 솔루션을 도입해 실제 운영 현장에서 혁신을 실현한 모범 사례로 높은 평가를 받았다. S-OIL이 도입한 스마트 디지털 리얼리티는 현실 세계의 플랜트를 디지털 트윈 환경으로 구현하는 기술로 울산공장에 ▲운영 효율성 향상 ▲데이터 신뢰성 강화 ▲중앙 집중형 데이터 관리 체계 확립 등 안전성과 지속가능성을 강화한 디지털 경영 체계를 성공적으로 구축했다.
S-OIL은 전사적 디지털 전환(Digital Transformation) 프로젝트의 일환으로 수행한 디지털 리얼리티 솔루션 구축 사업을 통해 ▲지능형 P&ID 기반의 표준화와 신뢰도 향상 ▲디지털 트윈을 활용한 시각화 및 운영 최적화 ▲엔지니어링 업무 효율성을 높이는 원스톱 포털 개발 등의 성과를 달성했다.
S-OIL 관계자는 "헥사곤의 스마트 디지털 리얼리티 환경에서 설계 데이터의 디지털 트윈이 운영 환경으로 이어지는 생애 주기에서 어떻게 활용될 수 있는지 보여주는 모범 사례를 구축했다"고 말했다.
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
