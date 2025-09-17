[날씨]전국 흐리고 '비'… "짧은시간 폭우 유의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

낮 최고기온 24∼32도

수요일인 17일 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다.

16일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 경기남부와 충남권 30∼80㎜(경기남부와 충남서부 최대 100㎜ 이상), 충북 20∼60㎜, 서울·인천·경기북부·강원영서·전북·대구·경북·제주 10∼60㎜(강원영서·전북북부·제주 최대 80㎜ 이상), 광주·전남 10∼50㎜, 강원영동 10∼40㎜, 부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼40㎜, 서해5도 5∼30㎜ 등이다. 짧은 시간 내에 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 23.5도, 인천 23.3도, 수원 23.2도, 춘천 21.8도, 강릉 25.2도, 청주 24.2도, 대전 23.7도, 전주 25.4도, 광주 25.9도, 제주 26.9도, 대구 24.7도, 부산 26.1도, 울산 25.5도, 창원 25.2도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼1.5m다.





