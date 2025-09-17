"아이오닉5 안전성 화제"…현대차·기아, 美서 판매 신기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8월 美 시장 역대 판매 비결은 '안전성'

현대자동차·기아가 지난 8월 미국 시장에서 역대 최다 판매 기록한 배경에 대해 업계는 차량 안전성을 직접 경험한 고객들의 긍정적인 입소문이 성과를 이끌었다고 분석한다.

17일 업계에 따르면 현대차·기아는 지난 8월 미국에서 작년 동월 대비 10.9％ 증가한 17만9455대의 역대 월간 최다 합산 판매량을 달성했다.

동시에 현대차·기아의 친환경차 판매량은 전년 동월 대비 51.8％ 증가한 4만9996대로 역대 월간 최다 판매 기록을 세웠으며, 친환경차 판매 비중도 27.9％로 역대 최고치를 달성했다.

업계에서는 현대차그룹 차량의 뛰어난 안전성과 우수한 상품성이 미국 소비자들의 선택을 이끌었다는 평가를 내놓고 있다. 특히 현대차·기아 전기차 판매량의 절반 가까운 비중을 차지한 아이오닉 5는 최근 실제 차주들의 경험담과 충돌 평가를 통해 검증된 안전 성능으로 주목받고 있다.

아이오닉 5 사고 관련 SNS 게시글 캡쳐. 현대차그룹 제공

지난달 '셰인 배럿(Shane Barrett)'이라는 이름으로 활동하는 소셜네트워크서비스(SNS) 이용자는 본인이 직접 겪은 사고 소식을 공유했다. 그는 아이오닉 5를 운전하던 중이었으며 사고 당시 18개월 쌍둥이가 차에 타고 있었다.

작성자는 "큰 사고를 당했는데 아이오닉 5는 내 가족, 특히 뒷좌석에 앉아있던 18개월 된 쌍둥이를 안전하게 지켜내며 제 역할을 다했다"고 글을 올렸다.

픽업트럭이 빠른 속도로 아이오닉 5를 덮쳤지만, 차에 함께 탑승하고 있던 가족 모두 약간의 찰과상을 제외하고는 심각한 부상은 없었다고 전했다. 그가 게시글과 함께 공개한 사진은 사고로 인해 후면부가 파손된 아이오닉 5와 상대 픽업트럭의 모습이 담겨 있다.

사진으로 보이는 아이오닉 5는 후면부 범퍼와 트렁크가 당시 충격으로 심하게 구겨지고 파손됐음에도 불구하고 승객 공간과 뒷좌석에 설치된 카시트는 온전한 모습이었다.

아이오닉 5는 지난 3월 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 평가에서 '톱 세이프티 픽 플러스(Top Safety Pick+)' 등급을 받으며 최고 수준의 안전성을 입증했다.





올해 IIHS가 발표한 충돌 평가에서 현대차 7개, 제네시스 4개, 기아 3개 등 총 14개 차종이 TSP+ 등급을 받았으며, 현대차그룹은 우수한 안전성을 인정받았다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

