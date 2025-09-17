대선공익재단, 제20회 대선사회복지사상 99명 선정… 올해 특별상 신설 3명 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2007년부터 933명 총 14억7600만원 후원

대선공익재단이 '제20회 대선사회복지사상' 수상자를 선정해 17일 발표했다. 시상식은 오는 29일 대선주조 기장공장에서 진행될 예정이다.

올해는 부산 60명, 울산 30명, 경남 6명 등 모두 96명의 사회복지사가 대선사회복지사상에 선정됐다. 수상자들에게는 각 100만원 상금이 주어진다.

올해부터는 특별상을 신설해 헌신적인 활동으로 귀감이 된 사회복지사 3명에게 수여한다. 특별상은 대상 500만원, 금상 300만원, 은상 200만원으로 구분되며 영예의 첫 대상 수상자로는 울산발달장애인 평생교육센터 류춘희 관장이 선정됐다.

대선사회복지사상은 2007년부터 대선공익재단이 부산·울산·경남지역의 사회복지사협회와 공동으로 진행하고 있는 사회공헌 프로그램이다. 지역의 취약계층과 공공의 이익을 위해 헌신하고 있는 사회복지사들을 격려하고 보다 더 향상된 복지서비스를 제공하기 위해 제정됐다.

대선공익재단 조성제 이사장은 "지역사회를 따뜻하게 만드는 진정한 힘은 바로 사회복지사들의 헌신적인 열정과 깊이 있는 전문성에서 나온다"며 "우리 지역사회를 밝게 비추는 분들에게 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 힘줬다.





대선공익재단은 대선주조가 ESG경영의 하나로 2005년 설립한 부산 최초의 민간공익재단이다. 2007년부터 지금까지 부산·울산·경남지역의 사회복지사 933명을 선발해 총 14억7600만원 상당을 후원했다. 또 지역사회 결식 계층을 위한 무료급식 사업과 사회복지학 전공 대학생 장학금 후원 등 각종 복지·교육·문화 분야에서 사회공헌활동을 꾸준히 펼치고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

