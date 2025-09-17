서울시, 우이신설 연장선 사업 본격화 …HL디앤아이한라 컨소시엄와 계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

솔밭공원역-방학역 잇는 3개 정거장 신설

우선시공분 공사와 실시설계 동시 추진

오랫동안 표류했던 우이신설 연장선 사업이 본궤도에 오른다. 우이신설선 솔밭공원역과 1호선 방학역을 연결하는 사업으로 2032년 준공을 목표로 하고 있다.

우이신설선 연장선 노선도. 서울시 제공

서울시는 우이신설 연장선 건설사업 실시설계적격자로 선정된 'HL디앤아이한라 컨소시엄'과 전날 실시설계를 포함한 공사 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 시는 우선시공분 공사와 토목·건축·궤도·시스템 등 전 분야에 걸쳐 실시설계에 돌입한다.

우이신설 연장선 사업은 당초 기존 노선에 연장선을 통합하는 민자사업으로 추진됐으나 2020년 재정사업으로 전환되는 등 장기간 사업이 지연돼왔다. 시는 건설사들이 경제성을 이유로 입찰 참여를 기피하자 분리 발주하려던 토목과 시스템 부문을 통합 발주하고 공사비를 현실화했다.

우이신설 연장선은 현재 운영 중인 우이신설선 솔밭공원역과 1호선 방학역을 연결하는 사업으로, 총 연장 3.94㎞ 정거장 3개소(방학역 환승 포함)가 신설된다. 총 사업비는 4690억 원이 투입되며 전체 공사 기간은 공기 적정성 심의를 거쳐 79개월로 산정했다. 오는 2032년 준공을 목표로 한다.

이번에 체결된 계약은 실시설계와 병행해 진행되는 우선시공분 공사다. 시는 내년 9월까지 △우선시공분 공사 △실시설계 △각종 영향 평가를 완료하고 설계 기간 중 지반침하 위험을 막기 위해 지하안전영향평가도 철저히 시행한다는 방침이다.

연장선이 개통되면 우이신설선과 1호선 간 직접 환승이 가능해져 동북권 주민의 교통 불편 해소, 환승 등 대중교통 이용이 한결 편리해질 것으로 기대된다.





안대희 서울시 도시기반시설본부장은 "오랫동안 기다려온 동북권 주민의 바람에 부응하고 대중교통 편의를 제공하기 위해 우이신설 연장선 사업의 안전 및 품질관리에 최선을 다해 나갈 것"이라고 말했다.





