경남 창원특례시 창원보건소는 지역주민의 신체활동 증진과 만성질환 예방을 위해 오는 16일부터 12월 12일까지 약 12주간 사파건강생활지원센터 3기 운동프로그램을 운영한다.

창원보건소, 사파건강생활지원센터 3기 운동프로그램 본격 운영.

이번 프로그램은 사전 모집을 통해 선정된 지역주민을 대상으로 지난 16일 오리엔테이션 및 안전교육을 시작으로 본격 운영에 들어갔다. 전문 운동 강사와 보건소 관계자는 세부 일정, 참여 수칙, 운동 시 유의사항 등에 대해 안내를 하고, 참가자 스스로 건강 목표를 설정할 수 있도록 동기를 부여했다.

운동프로그램은 ▲비만 및 만성질환관리를 위한 바디리셋 ▲낙상예방 및 어르신 근력 향상을 위한 시니어 근육적금 ▲건강위험요인 관리를 위한 건강생활실천 운동교실(줌바, 파워스트레칭, 밸런스워킹PT, 라인댄스)등 다양한 맞춤형 프로그램으로 구성됐다. 각 분야 전문강사가 참여자의 수준에 맞춰 안전하고 효과적인 신체활동을 12주간 지도한다.





이장균 건강증진과장은 "이번 프로그램을 통해 지역주민의 신체기능과 기초체력을 강화하고, 운동 습관을 생활화해 만성질환 예방에 실질적인 도움을 얻기를 바란다"고 전했다.





