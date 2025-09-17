광주신세계, 디즈니 캐릭터 콜라보 제품 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디스이즈네버댓·로우로우 등

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 해외 유명 캐릭터와 브랜드가 콜라보 한 제품을 선보인다고 17일 밝혔다.

이번 콜라보 제품은 캐릭터 굿즈를 넘어 브랜드만의 정체성을 담은 제품으로 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다.

광주신세계 플레이스팟(구 신관) 디스이즈네버댓 매장에서 직원이 디즈니 콜라보 제품을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

AD

광주신세계 플레이스팟(구 신관)의 '디스이즈네버댓'에서는 미키마우스로 유명한 월트 디즈니 컴퍼니 코리아와 콜라보 한 의류와 모자, 키체인 등 액세서리를 판매하고 있다.

이번 콜라보 제품은 아이들을 위한 캐릭터 굿즈를 넘어 어른들도 부담 없이 입을 수 있도록 디자인된 것이 특징이다.

미키마우스가 프린트 된 콜라보 제품인 '미키 클래식 티'(5만9,000원)와 미키마우스와 친구들이 새겨진 '미니 프렌즈 후디'(13만9,000원)는 디즈니의 키치하고 귀여운 디자인과 디스이즈네버댓의 빈티지한 무드가 조화롭게 어우러져 더욱 눈에 띈다.

또한 모자부터 목도리(5만5,000원), 키체인(3만9,000원)까지 디즈니 협업 제품들이 다양하게 마련돼 고객들의 선택을 기다리고 있다.

본관 지하 1층 이벤트홀에서 팝업을 진행하고 있는 '로우로우'에서도 디즈니의 미키마우스와 도날드덕을 모티브로 만든 콜라보 제품을 만날 수 있다.

각 캐릭터들의 대표 색상을 조합해 만들어진 콜라보 제품인 '로우로우 토이박스'는 37L 용량의 15인치 캐리어로 59만원이다. 특히 토이박스는 윗 뚜껑만 열어서 정리할 수 있고 T자형 손잡이라는 점이 특징이다. 디즈니와 콜라보 한 제품 팝업을 기념해 로우로우에서는 오는 21일까지 행사 기간 일부 품목에 한해 20~30% 할인도 진행한다.





AD

이정일 광주신세계 플레이스팟 팀장은 "곳곳에 숨어있는 디즈니 콜라보 제품을 찾아보는 것도 재미일 것 같다"며 "광주신세계 플레이스팟에서 다양한 콜라보 제품을 만나보길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>