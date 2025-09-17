신영재 군수, 생활 속 불편부터 지역 발전까지…군민 목소리 경청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍천군, ‘군수와 군민과의 소통의 날’ 운영

강원도 홍천군은 17일 오후 2시 홍천 전통시장 내 열린 소통공간 홍천 이음터'에서 '군수와 군민 소통의 날'을 운영한다.

2023년 11월 15일 군민과의 소통의날 홍천이음터 모습. 홍천군 제공

'소통의 날'은 군민 누구나 군수와 직접 만나 생활 불편 사항이나 건의사항을 전달할 수 있는 자리로, 민선 8기 들어 마련된 대표적인 주민 참여 프로그램이다. 홍천군은 전통시장 한복판에 현장 사무실 성격의 '홍천 이음터'를 설치해 군청을 직접 방문하기 어려운 주민들도 손쉽게 이용할 수 있도록 하고 있다.

홍천군에 따르면 2023년 9월부터 올해 8월까지 이음터를 통한 민원 상담은 총 900여 건에 달했다. 2023년 9월 111건을 시작으로 2024년에는 481건, 2025년 8월 현재까지 300여 건이 접수돼 매일 1건 이상 상담이 이어지고 있는 것으로 나타났다. 특히, 소통의 날에는 상담 건수가 이를 상회하는 등 주민들의 참여가 활발하다는 평가다.

신영재 홍천군수는 "군민과의 약속을 지키고 현장에서 군민 목소리를 직접 듣는 것이 군정의 출발점"이라며 "앞으로도 열린 현장 소통을 통해 새로운 홍천, 발전하는 홍천을 만들어 나가겠다"고 말했다.





군은 이번 소통의 날 운영을 통해 민원 처리뿐만 아니라 주민 의견을 군정에 적극 반영함으로써 군민과의 신뢰를 높이고 '군민이 주인인 새로운 홍천'을 실현해 나간다는 방침이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

