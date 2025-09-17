한국앤컴퍼니, 제조혁신 체계 'HCI WAY' 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 제조혁신 체계 'HCI WAY(Hankook Continuous Innovation WAY)'를 공식 출범하고 본격 가동에 나선다고 17일 밝혔다.

한국앤컴퍼니는 지난해 그룹 주력 계열사인 한국타이어앤테크놀로지 글로벌 거점에서 'HCI WAY' 시범 운영을 통해 생산성과 안전 측면에서 개선 성과를 확인한 이후, 이번에 한국앤컴퍼니 배터리(납축전지) 사업 부문으로 확대 적용하기로 했다.

'HCI WAY'는 생산성 향상, 품질 강화, 안전하고 즐거운 일터 조성이라는 3대 축을 기반으로 한 종합 혁신 체계다. "진정한 혁신은 기본에서 시작된다"는 슬로건 아래, 활동 전 과정에서 '혁신 휠(Innovation Wheel)'을 활용한다.

혁신 휠은 △문제 인식 △개선 아이디어 도출 △실행 △변화 관리로 이뤄져 있으며, 바퀴가 구르며 가속도가 붙듯 반복할수록 실행 속도와 효과가 커지도록 설계됐다.

한국앤컴퍼니는 'HCI WAY'를 통한 현장 주도 개선을 위해 각 사업장에 공장 생산혁신 프로젝트를 신설했다. 경영진의 지시 중심이 아닌 구성원 참여형으로, 자발적으로 실험과 실행 과제를 공유하며 조직문화로 정착시키는 방식이다.

이러한 혁신 체계는 조현범 회장의 철학을 반영한다고 관계자는 설명했다. 조 회장은 지난 3월 경영혁신 회의와 글로벌 현장 책임자 미팅 등을 통해 "혁신은 안전을 바탕으로 한 생존이 기본이며, 톱다운 지시 방식이 아니라 현장에서 담당자들이 주도적(프로액티브)으로 만들어가는 것"이라며 "구성원이 프로액티브 정신을 바탕으로 연대 의식을 갖고 일할 때 안전·생산성·품질을 모두 달성할 수 있다"고 강조했다.





한국앤컴퍼니 관계자는 "HCI WAY는 지속 가능한 고도의 혁신 체계"라며 "하이테크 그룹으로서 글로벌 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장을 이끄는 동력이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





