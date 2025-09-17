한화오션, 대만 양밍해운과 첫 대형 계약… 1.9조원 규모 친환경 컨테이너선 7척 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LNG·암모니아 이중연료 대응 설계



세계 최초 고압 Type-B 연료탱크 적용

한화오션(대표이사 김희철 사장)이 대만 대표 해운사로부터 대규모 친환경 선박을 수주하며 대만 시장 내 입지를 한층 강화했다.

한화오션은 세계 10대 해운사 중 하나인 양밍해운(YangMing Marine Transport Corp.)으로부터 1만5880TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 7척을 총 1조 9336억원에 수주했다고 17일 전했다.

대만 현지에서 한화오션 김희철 대표이사(오른쪽에서 세번째)와 양밍해운 차이 펑밍 회장(네번째)을 비롯한 양사 관계자들이 계약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

이 선박은 거제사업장에서 건조돼 오는 2029년 상반기까지 인도될 예정이다.

이번에 수주한 초대형 컨테이너선은 1만 5880개 컨테이너 동시 운송이 가능하며, LNG 이중연료추진 엔진을 기본 탑재한다. 특히 국제 환경 규제 강화에 대응하기 위해 암모니아 이중연료추진으로 전환 가능한 '암모니아 레디(Ammonia DF Ready)' 사양으로 설계된다.

이를 통해 한화오션은 미래 친환경 연료 전환 대비 기술력을 입증했다. 또 세계 최초로 1.0 bar 설계압력의 Type-B LNG 연료탱크가 적용된다.

기존 0.7 bar 대비 높은 압력으로 LNG 기화가스를 보다 안정적으로 저장할 수 있어 선박 운항 효율성과 친환경성을 동시에 확보한다. 이 기술은 항만 정박 시 불필요한 가스 소각과 벌금 부담을 줄여 선주사 운영에도 실질적인 이점을 제공한다.

양밍해운은 총 72만7000 TEU의 선복량을 보유한 세계 10대 해운사로, 이번 계약은 한화오션과의 첫 협력 사례다. 한화오션은 이미 지난 3월 또 다른 대만 선사인 에버그린과 초대형 컨테이너선 건조 계약을 체결한 바 있다. 해운 전문 조사기관 알파라이너(Alphaliner)에 따르면, 대만은 세계 10대 해운사 중 2개 사를 보유한 유일한 국가다.

양밍해운과 에버그린의 점유율을 합칠 경우 세계 5위 규모로, 한화오션은 두 선사와 모두 협력 관계를 구축하며 대만 시장 내 기술적 입지를 확고히 다지게 됐다.





김희철 한화오션 대표이사는 "양밍해운과의 첫 계약은 한화오션의 차별화된 친환경 기술력과 설계 능력을 인정받은 결과"라며 "기술적 우위를 굳히고 글로벌 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

