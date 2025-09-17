형지엘리트·형지글로벌, 강금실 전 장관 고문 영입…"글로벌 확장 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

패션·섬유산업 관심

친환경 경영 높이 평가하며 합류 결정

ESG·글로벌 브랜드 비즈니스 조력 기대

형지엘리트와 형지글로벌은 강금실 전 법무부 장관을 고문으로 영입했다고 17일 밝혔다.

지난 달 20일 '프리뷰 인 서울 2025(PIS 2025)' 형지관 친환경존의 해양 자원을 활용한 친환경 소재 개발을 구현한 장비 앞에서 최준호 형지엘리트·형지글로벌 대표(오른쪽)와 강금실 전 법무부장관(가운데), 한태준 겐트대학교 글로벌캠퍼스 총장이 기념촬영하고 있다. 형지 제공

강 전 장관은 국가기후환경회의 자문위원, 경기도 기후대사, 지구와 사람 이사장, 사단법인 선 이사장 등을 지내며 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 확산에 힘써왔고, 최근 이재명 대통령의 프랑스 특사단장으로 발탁됐다.

앞서 강 전 장관은 지난달 한국섬유산업연합회가 주최한 '프리뷰 인 서울 2025(PIS 2025)' 현장을 찾아 형지 부스를 비롯한 전시장을 참관했다. 패션 산업의 지속가능한 발전을 위한 형지의 친환경 경영 노력에 뜻을 같이하며 이번 고문 합류를 결정했다고 회사 측은 설명했다.

형지글로벌은 강 전 장관의 국제적 네트워크와 통찰력을 까스텔바작 브랜드의 글로벌 비즈니스에 접목해 나간다는 방침이다. 까스텔바작은 프랑스 오리진 브랜드로 형지가 2016년 인수했다. 형지글로벌과 형지엘리트는 또 그룹과 계열사 차원의 친환경 활동에 더욱 추진력이 생길 것으로 기대하고 있다.





최준호 형지엘리트·형지글로벌 대표는 "강 전 장관은 법조인과 행정가, 인권·환경 전문가로서 폭넓은 경험과 국제적 감각을 갖췄다"며 "우리 회사가 추구하는 글로벌 브랜드 확장과 ESG 경영 실천에 큰 도움을 줄 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

