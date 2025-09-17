서울문화재단 오는 20일 진관사 대웅전 달오름 음악회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울문화재단은 오는 20일 오후 6시30분 대한불교조계종 진관사에서 시민을 위한 가을음악회 '서울스테이지×진관사 달오름 음악회'를 개최한다고 17일 밝혔다.

서울의 사계절마다 주요 명소에서 시민들에게 특별한 문화예술 경험을 선사하기 위한 '서울스테이지' 가을 기획공연이다. 이번 무대는 산사 음악회인 '진관사 달오름 음악회'와 서울문화재단 '서울스테이지'의 협업으로 마련된다.

2024년 진관사 달오름 음악회 [사진 제공= 서울문화재단]

진관사 대웅전 앞에서 열리는 이번 음악회에는 아나운서 오상진의 사회로 해금 연주자 강은일, 정가 보컬리스트 하윤주, 피아니스트 신영호, 클래식 기타리스트 장하은, 가수 김현철, 장필순 등이 다채로운 무대를 펼친다.

서울문화재단 송형종 대표이사는 "깊어가는 가을밤, 천년고찰 진관사에서 음악이 전하는 감동으로 일상의 특별한 순간을 느끼시길 바란다"며 "앞으로도 서울스테이지를 통해 시민들이 삶 속에서 숨쉬둣 예술을 만날 수 있는 기회를 넓혀가겠다"고 전했다.





이번 공연은 별도 신청 없이 누구나 무료 관람할 수 있다. 공연에 관한 자세한 사항은 서울문화재단 문화향유팀으로 문의하면 된다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

