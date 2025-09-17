곤충과 함께하는 특별한 배움의 장… 롯데몰 동부산점 여주곤충박물관, 한 달 더 연장 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여주곤충박물관 팝업스토어, 10월 12일까지 연장 운영



지역 기관과 협력, 약 1000여명 어린이에 무료관람 제공

롯데몰 동부산점은 지난 8월부터 진행해온 '여주곤충박물관' 팝업스토어가 누적 방문객 3만명을 돌파하며 큰 인기를 얻음에 따라, 종료 예정일을 9월 14일에서 10월 12일까지로 연장한다.

이번 팝업스토어는 국내 최대 곤충 전문 전시관인 여주곤충박물관과 협업해 장수풍뎅이·사슴벌레 등 인기 곤충과 희귀 표본 전시, 생태 교육 프로그램 등 다양한 체험을 마련했다.

운영 기간 수만 명이 방문하며 어린이와 학부모 모두에게 교육적이면서 즐거운 시간을 제공하고 있다.

또 롯데몰 동부산점과 여주곤충박물관은 지역사회와의 상생을 위해 유관 기관과 협력, 약 1000여명의 어린이에게 무료 관람 기회를 제공할 예정이다. 이를 통해 문화·교육 경험을 넓히고 지역 아동들의 정서 발달에도 도움을 줄 것으로 기대된다.

롯데몰 동부산점 윤형진 점장은 "아이들이 가족과 함께 특별한 체험을 즐길 수 있도록 운영 기간을 연장했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 차별화된 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





경기도 여주에 위치한 여주곤충박물관은 국내외 희귀 곤충 표본 2000여점을 보유하고 있으며, 살아있는 곤충 체험과 생태 관찰, 전문가 설명 등 다양한 프로그램을 통해 어린이와 청소년이 곤충의 생태와 중요성을 재미있게 배울 수 있는 교육 공간으로 자리매김하고 있다.

롯데몰 동부산점 여주곤충박물관 팝업스토어 현장에서 곤충 전문가와 함께하는 체험에 참여한 어린이들. 롯데몰 동부산점 제공

