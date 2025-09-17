본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김정관 산업장관 "25% 관세, 감내할 수 있지만…한미 동맹 걸린 문제"

세종=강나훔기자

입력2025.09.17 09:09

시계아이콘01분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

"단순한 비용 문제 넘어 국익·안보까지 고려 필요"
조지아 사태 언급…"美도 곤혹스러워한 문제"
"신규 원전 2기·SMR 불가피…공론화 거쳐도 추진해야"

김정관 산업장관 "25% 관세, 감내할 수 있지만…한미 동맹 걸린 문제" 김정관 산업통상자원부 장관이 16일 세종 모처에서 가진 기자간담회에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 사진=산업부 제공
AD

미국과의 관세 협상에서 미국 측의 무리한 요구가 이어지면서 차라리 25% 관세를 감수하자는 의견까지 나오는 가운데, 김정관 산업통상자원부 장관이 "한국의 미래와 동맹 관계, 그리고 협상 주도권을 좌우하는 문제"라며 신중한 입장을 밝혔다.


김 장관은 16일 세종시 모처에서 가진 기자간담회에서 "관세 인상은 단순히 액수만 놓고 보면 감내 가능한 수준일지 모르지만, 한국 산업 전반에 부담을 초래한다. 다가오는 세대를 이어갈 전략적 판단이 필요하다"며 이같이 강조했다.


그는 "트럼프 행정부는 합리성보다는 '우리 말을 듣지 않으면 동맹이 아니다'라는 식의 압박을 한다"며 "경제 논리만으로 접근하기 어려운 이유가 여기에 있다"고 덧붙였다.


김 장관은 "미국의 요구에는 불합리한 부분이 있고, 우리 제안에도 불합리한 안이 있다"라며 "나도 협상에서 목소리를 높이고 책상을 치기도 했다. 이런 과정을 거치면서 결국 최종 합의점을 찾아가는 것"이라고 했다.


3500억달러 지원 구조에 대해서는 "일부에서는 미국이 전부 가져간다고 생각하지만 그렇지 않다"며 "우리 기업이 미국에 진출하거나 현지에서 사업을 확대하는 과정에서 활용할 수 있는 부분이 있다. 일본이나 EU처럼 단순히 돈만 내고 끝나는 구조가 아니다"라고 설명했다.


일본의 5500억달러 합의에 대해서는 "자동차 산업의 관세 우위를 먼저 확보하려는 전략"이라고 평가했다. 김 장관은 "일본 협상에는 일본 기업을 우대하는 조항이 포함돼 있고, 불리할 경우 합의를 깨는 선택지도 열어둔 것으로 알고 있다"며 "EU 역시 유리한 고지를 선점하기 위해 합의에 나섰다"고 말했다. 한국은 단기 유불리보다 장기 국익과 산업 연관성을 고려한 협상 전략을 택하고 있다는 점을 부각한 것이다.


최근 조지아주에서 발생한 한국인 대규모 구금 사태도 협상 과정에서 거론됐다. 김 장관은 "방미 첫날 협상 처음부터 이 사안을 논의했다. 미국 측도 당황한 문제였다"며 "하워드 러트닉 상무부 장관도 'FIX'라는 표현을 쓰며 빨리 고치겠다고 했고, 국무 부장관도 유감을 표했다"고 전했다. 그는 "미국 이민단속국은 가장 터프한 조직"이라고 언급하며 미국 정부 내부에서도 곤혹스러운 사안이었다고 설명했다.


김 장관은 조직 개편과 에너지 정책에 대한 입장도 밝혔다. 먼저 산업부와 기후에너지환경부 분리에 대해 "산업과 에너지는 형제 같은 관계"라며 에너지 부서 분리에 아쉬움을 나타냈다. 신규 원전 건설과 관련해선 "신규 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기는 2035년 이후 전력 수요를 고려하면 불가피하다"며 "국민적 공론화 과정을 거치더라도 결국 추진돼야 할 사안"이라고 강조했다.


한국수력원자력과 웨스팅하우스의 불공정 계약과 관련해선 "계약이 법과 규정 절차에 맞았는지 살펴보고 있다"고 말했다. 김 장관은 "한국 원전 산업은 기술 자립화를 목표로 해왔지만 웨스팅하우스의 기술 사용료와 특정 기자재 의존이라는 구조적 제약을 안고 있다"며 "국내 기업이 활력을 확보할 수 있도록 최대한 유리한 조건을 만들어야 한다"고 했다.


석유화학 업계 구조조정과 관련해서는 "기업들이 자율적으로 움직이고 있으며, 10월쯤 구체적 성과를 발표할 것"이라고 밝혔다. 그는 "이는 단순한 기업 구조조정이 아니라 산업 구조 재편"이라며 "정부·기업·금융권이 공동으로 추진하는 작업"이라고 말했다.


김 장관은 '제조업 인공지능 전환(MAX) 얼라이언스'를 관세 협상 못지않게 중요한 과제로 꼽았다. 그는 "맥스에서 성과를 내지 못하면 우리 제조업의 길은 없다"며 "매달 두 차례 이상 기업들과 직접 만나 현장의 애로를 확인하고, 규제·자금·협력 문제를 해결해 나가겠다"고 강조했다. 또 중소·소상공인의 AI 전환 지원이 제조업 혁신의 성패를 좌우할 것이라는 점도 언급했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전기요금 문제에 대해서는 "아직 4분기 요금 인상이나 동결과 관련한 보고를 받지 못했다"고 말을 아꼈다. 다만 "산업용 전기요금은 중국보다 1.34배 비싸고, 미국과의 격차는 더 크다"며 "산업 경쟁력을 위해 전기요금 문제에 각별히 신경 써야 한다"고 했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기