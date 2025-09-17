대한적십자사, '치매극복의 날' 노인정책추진 유공 대통령 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 치매극복의날 기념식에서 왼쪽부터 김철수 대한적십자사 회장, 이스란 보건복지부 제1차관이 기념촬영하고 있다. 대한적십자사

대한적십자사(회장 김철수)는 16일 열린 '제18회 치매극복의 날 기념행사'에서 대한적십자사 치매 예방 사업 등 노인 복지 증진 활동의 공로를 인정받아 '노인정책추진유공' 대통령 표창을 수상했다고 밝혔다.

대한적십자사는 결연지원 활동을 시작한 2005년부터 노인 건강 모니터링, 정서 지원 등 치매 예방 사업을 추진해 왔다. 2024년부터는 본격적으로 치매 특화사업을 도입해 전국 15개 지사를 '치매극복선도단체'로 지정하고, 치매파트너 기본교육과 파트너플러스 교육과정을 통해 봉사원과 직원 8544명을 전문 인력으로 양성했다. 또한 각 지역 치매안심센터와 협력해 지역사회 캠페인과 전문봉사단 활동을 추진하는 등 예방 중심의 복지서비스를 제공하고 있다.

전국 단위 치매 예방 캠페인 '기적(기억을 지키는 적십자)'과 지역별 특화 프로그램도 운영하고 있다. 치매 예방 홍보 팸플릿 10만 부와 돋보기 3만 개를 제작·배포하고, 전국 봉사원 4,000여 명이 치매 극복의 날 캠페인에 참여했다. 또한 3000여 가구에 기억력 퍼즐, 컬러링 북 등이 포함된 '치매 예방 키트'를 보급하고, 민간기업과 협업해 배회감지기를 보급하는 한편, 지자체와 협력을 통해 인지놀이, 체조교실, 힐링캠프 등을 운영하며 시민 참여 기반 치매 예방 활동을 확대해 나가고 있다.

대한적십자사 김철수 회장은 "이번 대통령 기관 표창은 대한적십자사의 노력뿐 아니라 현장에서 함께한 봉사원과 지역사회가 만들어 낸 기적"이라며 "대한적십자사는 앞으로도 치매 예방의 사각지대를 해소하고, 국민 모두 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





대한적십자사는 오는 9월 21일 치매극복의 날을 맞아 치매 예방을 위한 '기적' 캠페인을 전개할 예정이다. 또한 중앙치매센터와 병원 등 유관기관 네트워크를 기반으로 사업을 확산하고 봉사자 교육을 통한 프로그램 전문성 강화를 지속해 국가적 과제인 치매 극복에 앞장설 계획이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

