제네시스 마그마 레이싱, 유러피언 르망 시리즈 제5전 우승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선두와 격차 6점…최종 우승 기대

제네시스는 소속 레이싱팀 '제네시스 마그마 레이싱'이 영국 실버스톤에서 열린 '2025시즌 유러피언 르망 시리즈' 제5전에서 'LMP2 클래스' 세 번째 우승과 레이스 전체 1위를 차지했다고 17일 밝혔다.

제네시스는 소속 레이싱팀 '제네시스 마그마 레이싱'이 영국 실버스톤에서 열린 '2025시즌 유러피언 르망 시리즈' 제5전에서 'LMP2 클래스' 세 번째 우승과 레이스 전체 1위를 차지했다고 17일 밝혔다. 제네시스

AD

유러피언 르망 시리즈는 세계 최고 내구 레이스 대회인 르망 24시 및 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)의 실전 테스트 무대다. 제네시스는 레이싱 운영 파트너인 IDEC 스포츠와 2026년 WEC 하이퍼카 클래스 참가를 위한 전초적 성격으로 이번 대회에 출전하고 있다.

제네시스는 4월 스페인 바르셀로나 카탈루냐 서킷에서 열린 개막전에서 LMP2 클래스 우승과 전체 2위라는 성과를 거뒀으며, 프랑스 남동부 르 카스텔레 폴리카르 서킷에서 치러진 제2전에서도 LMP2 클래스 두 번째 우승과 전체 1위의 성적을 차지한 바 있다.

LMP2 클래스는 기계적 성능 차이를 최소화하기 위해 통일된 샤시(오레카 07)와 엔진(Gibson V8)을 사용, 내구 레이스에 필요한 장시간 주행, 트래픽 관리 등 WEC 대비 실질적인 훈련이 가능하다는 특징이 있다.

제네시스 마그마 레이싱 소속 제이미 체드윅, 마티스 조베르, 다니엘 훈카데야는 지난 14일(현지시간) 열린 유럽 르망 시리즈(ELMS) 제5전에 참가했다. 이들은 경기 후반 빗길 속에서 과감한 전략으로 선두를 지켜내며 LMP2 클래스 우승과 레이스 전체 1위라는 성과를 거뒀다.

2025시즌 유러피언 르망 시리즈 제5전에 참가한 제네시스 마그마 레이싱팀의 차. 제네지스

세 선수는 선두와 격차를 6점으로 좁히며 LMP2 클래스 시즌 포인트 2위로 올라섰다. 최종전은 오는 10월 18일(현지시간) 포르투갈 포르티망에서 열릴 예정이다.

시릴 아비테불 현대모터스포츠법인장 겸 제네시스 마그마 레이싱 총감독은 "시즌 초반 목표는 우승 경쟁이 아니었지만, 이제는 챔피언십 타이틀까지 바라볼 수 있게 됐다"며 "마지막 포르티망 경기에서 시즌을 완벽하게 마무리하고 내년 WEC 진출을 준비하겠다"고 말했다.





AD

한편 제네시스는 이달 프랑스 폴리카르 서킷에서 5일간 집중 주행을 진행하며 GMR-001의 첫 풀 테스트에 돌입했다. 이번 주행은 하이퍼카 개발의 1단계로, 차량 주요 시스템의 소프트웨어 설정 검증에 초점을 맞추고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>