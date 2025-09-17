'세상에 하나뿐인 책 만나러 가볼까'…'광명 아트북페어' 27일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광명시민체육관서 독립출판인 112팀 참여

북 토크·체험·전시 등 다양한 행사 열려

경기도 광명시에서 다양하고 개성 있는 독립출판물을 한자리에서 만나볼 수 있는 행사가 마련된다.

광명시는 오는 27일 광명시민체육관 실내경기장에서 '2025 광명 아트북페어'를 개최한다고 17일 밝혔다.

지난해 이어 올해 두 번째로 열리는 이 행사에서는 독립출판 작가·서점·출판사 등 112팀이 직접 창작한 책을 판매하는 북마켓이 열린다. 북마켓에는 광명에서 활동하는 독립출판작가 14팀도 참가한다.

행사장 내 토크룸에서는 '청년이 시를 믿게 하였다'의 이훤 작가가 '너무 많은 것을 보며 살아가는 사람들에게'를 주제로 북토크를 진행한다.

이와 함께 ▲손바느질로 여름 꽃받침 만들기 ▲에코백 꾸미기 ▲책 도장 장서인 만들기 ▲색연필 그림의 기초·엽서 만들기 ▲상상스위치 연극놀이 ▲창조성을 깨우는 만다라 콜라주 등 다양한 활동을 체험할 수 있다.

행사장에는 ▲'돌봄의 시간"(봉봉오리) ▲'물고기 아닌 물살이도감'(김희라·김민선) ▲'미세미세한 맛 플라수프'(김지형) ▲'오늘의 고양이를 간직해 주세요'(김지선) ▲'커먼 아트 : 콜라주 벽화' 등의 전시도 열린다.

관람객은 북마켓 참여 작가와 함께 책을 낭독하는 '쾅쾅 라디오' 프로그램도 경험할 수 있다.

북 마켓 구매자는 ▲무료 음료 1잔과 함께 쉬어가는 '코트 북카페' ▲아트북페어 특별 문구류를 받을 수 있는 '먕먕 문구점' ▲스티커팩과 향기로 무선 노트를 꾸며볼 수 있는 '셀프 워크숍' ▲기념사진을 남길 수 있는 '폴라로이드 사진관' 등 다양한 이벤트에도 참여할 수 있다.





북토크와 체험 프로그램 참가 희망자는 '광명아트북페어' 인스타그램 또는 포스터의 QR코드로 사전 신청해야 한다.





