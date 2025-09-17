내 집 마련의 기회 ‘구미 호반베르디움 엘리트시티’ 계약자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미 옥계지구와 및 확장단지의 더블 생활권을 누릴 수 있는 분양전환 아파트인 '구미 호반베르디움 엘리트시티'가 계약자를 모집하고 있다.

최근 아파트 분양가가 천정부지로 치솟고 있는 가운데 가격 부담이 적어 많은 관심이 집중되고 있다. 특히 주택도시기금 7,000만원 대출이 저금리로 적용돼 실수요자들이 부담 없이 내 집 마련의 첫걸음을 내딛을 수 있는 것이 특징이다.

[구미 호반베르디움 엘리트시티 전경사진, 자료제공: 호반산업]

호반산업이 시공한 구미 호반베르디움 엘리트시티는 지하 1층, 지상 12~25층, 18개동 총 2,092가구의 대단지다. 전 가구 전용 59㎡로만 지어지고, 타입별 가구 수는 △59㎡A 1,922가구, △59㎡B 170가구다.

이 단지는 남향 위주의 단지배치와 판상형과타워형의 조화를 이룬 설계로 일조권과 통풍을 확보했다. 전 가구 4BAY 설계를 적용하고, 주부의 가사 동선을 고려해 주방가구를 배치했다. 또한 냉장고장, 팬트리 등 다양한 수납공간도 제공된다.(타입별 상이)

커뮤니티 시설에는 피트니스센터, 키즈클럽, 작은도서관, 실내골프장, GX룸 등 다양한 공간이 마련돼 있다. 피트니스센터에는 헬스 케어실을 적용해 혈압측정기, 안마 의자 등이 배치돼 입주민들의 건강관리도 돕는다. 키즈클럽에는 카페테리아, 볼풀장 등이 운영돼 아이와 부모가 함께 시간을 보낼 수 있다.

구미 호반베르디움 엘리트시티 인근에는 구미 국가산업4단지가 있어 출퇴근이 용이하고, 25, 67번 국도와 가산 IC, 구미 IC 등을 통해 인근 산업단지로의 이동도 편리하다. 5개 대중버스 노선을 통해 구미 전 지역으로 이동할 수 있다.

또한 우항공원, 해마루공원이 인근에 있어 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 단지 내 유치원이 있으며 인근 원당초등학교, 원당중학교(2026년 3월 개교예정)가 있어 교육 여건도 우수하다. 단지 인근 옥계지구 내 각종 학원가 인프라 이용도 수월하다.





분양 등 관련 문의는 구미 호반베르디움 엘리트시티 단지 내 현장에서 상담 가능하다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

