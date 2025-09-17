'넥스트 LG' 우주산업 실증 나선다

달 탐사 로보 스타트업 협업

LG가 우주발사체에 카메라 모듈 등 자사 제품을 탑재하는 등 우주산업 진출을 공식화했다. 스타트업과의 협력을 통해 미래 먹거리 발굴에 속도를 높이라는 구광모 ㈜LG 대표의 오픈이노베이션 전략이 구체화되는 양상이다.

LG는 17일 마곡 LG사이언스파크에서 개막한 '슈퍼스타트 데이 2025'에서 국내 유일의 달 탐사 로버 연구개발 스타트업 무인탐사연구소와 협업해 우주산업 실증 계획을 공개하고 누리호에 카메라 모듈과 배터리 셀 등 우주 부품을 싣는다고 밝혔다.

계획에 따르면 오는 11월 누리호 4차 발사에 LG의 카메라 모듈이 탑재되며 2026년 6월 예정된 5차 발사에는 LG가 제작한 배터리 셀과 통신 모듈용 안테나가 실려 우주 환경에서 직접 성능 검증에 들어간다. 기존 양산품을 우주 환경에 맞게 보완해 올려보내는 방식이라 비용과 시간을 줄일 수 있다는 점에서 민간이 주도하는 '뉴 스페이스(New Space)' 전략의 대표 사례로 꼽힌다. LG와 무인탐사연구소는 2032년 달 착륙을 공동 목표로 협업을 이어가고 있다.

LG는 이 같은 실증을 통해 우주 산업을 그룹의 미래 포트폴리오로 끌어올린다는 전략이다. 지난 6월에는 우주항공청과 민간 우주 진출의 필요성과 협력 방안을 논의했으며 앞서 2016년 LG에너지솔루션이 미국항공우주국(NASA)의 우주복 배터리 공급사로 선정된 경험도 있다. 우주 환경에서 LG 제품이 검증되는 것은 그룹 차원의 신사업 확장과 글로벌 기술 경쟁력 확보에 중요한 전환점으로 평가된다.

'슈퍼스타트 데이 2025'에는 LG의 미래 전략 축인 로봇·AI·바이오·클린테크 분야 스타트업도 대거 참여했다. 로봇 팔 전문업체 코라스로보틱스는 세계 최초로 개발한 일체형 로봇 손 체인저와 15종 이상의 그리퍼를 전시했고 에이플라는 로봇이 영상을 보며 동작을 학습하는 모션캡쳐 기반 기술을 선보였다. 망고부스트는 데이터센터 효율을 높이는 전용 반도체 설계 기술을, 아트블러드는 체외에서 적혈구를 생산하는 바이오 기술을, 파운드오브제는 재활용 플라스틱을 거래하는 온라인 플랫폼을 소개했다. 이는 AI·바이오·친환경 분야에서 LG가 구상하는 신성장 축과 직결되는 사례다.

세미나 세션에서는 백준호 퓨리오사AI 대표가 인공지능 반도체 글로벌 경쟁 구도를 설명했다. 스위트스팟 노홍철 크리에이티브 디렉터는 창의적 도전 경험을 공유했다. LG가 외부 혁신을 내부 전략과 접목해 생태계를 넓히려는 의도가 반영된 프로그램으로 평가된다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 "스타트업의 창의적 혁신과 자유로운 도전, 변화를 만들어가는 '슈퍼스타트 데이'가 앞으로 한국판 '유레카 파크(CES 스타트업 전시존)'로 발전할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





이번 행사는 단순한 전시회가 아니라 LG가 미래산업 전략을 스타트업 협력과 직접 연결해 실질적 성과를 만들어내는 장으로 평가된다. 특히 우주·로봇·AI·바이오·친환경 분야를 아우르는 기술 협력은 구광모 대표가 구상하는 '넥스트 LG'의 청사진이 구체화되는 과정이라는 점에서 의미가 크다. LG는 스타트업과의 협력을 통해 기술 검증에서 시장 진입까지 이어지는 성장 사다리를 구축, 장기적으로 그룹의 신성장 동력을 다져나간다는 전략이다.





