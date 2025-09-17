중진공, 우리銀과 '우리 상생 내일채움공제' 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융기관 최초 상생형 내일채움공제 협업 모델 구축

중소벤처기업진흥공단은 17일 우리은행과 '우리 상생 내일채움공제' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 금융기관 중 최초로 추진된 상생협력형 내일채움공제 협업 모델이다. 양 기관은 5년간 75억원을 출연해 공제 가입 기업의 부담금을 지원한다.

'우리 상생 내일채움공제'는 우리은행을 급여 계좌로 이용하는 중소기업과 근로자를 대상으로 한다. 근로자가 매월 10만원을 납입하면 기업 부담금 24만원 중 일부를 우리은행이 지원하는 방식이다. 이렇게 적립된 금액은 3년형 1224만원, 4년형 1632만원, 5년형 2040만원으로 별도의 복리이자와 함께 장기근속 근로자에게 지급된다.

공제는 요건에 따라 기본형부터 심화형, 공동형까지 가입할 수 있다. 기본형은 근로자가 매월 10만원을 납입하면 우리은행이 6개월간 동일 금액을 기업에 지원한다. 심화형은 기본형 가입자 중 수출입거래 실적을 충족하거나 공급망결제솔루션을 이용하는 기업 가운데 우리은행의 추천을 받은 기업을 대상으로 10만원씩 12개월간 추가 지원을 제공한다. 공동형은 심화형 상품 가입자 중 우리은행이 추천하는 조건으로 가입 가능하다. 이 경우 중진공도 기업부담금을 매월 10만원씩 12개월간 추가 지원해 양 기관으로부터 최대 240만원까지 혜택을 받을 수 있다. 다만 공동형은 올해 가입자 중 250명을 대상으로 지원한다.

공제 안내와 가입 신청은 전국 우리은행 각 지점에서 할 수 있다. 이번 협약 이후 본격적으로 모집할 예정이다. 우리은행이 자격요건을 검토해 기업과 근로자를 모집하고, 중진공이 최종 선정한다.





조한교 중진공 인력성장이사는 "중소기업 인력 문제는 단일 기관이 해결하기 어려운 과제인 만큼, 이번 협약은 민간 금융기관과 함께 해법을 모색한 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 정책지원과 민간협력을 결합해 중소기업 핵심 인력이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

