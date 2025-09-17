강릉시, '명주·남문동 상권활성화사업' 국비 35억원 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원도심 경제회복·지역 상권 활성화 도모

2026년부터 본격 추진

중소벤처기업부 주관 2026년도 상권활성화사업 공모에 강원도 강릉시 '명주·남문동 상권활성화사업'이 선정돼 강릉시가 내년 정부 예산안에 국비 35억원을 최종 확보했다.

강릉시 '명주·남문동 상권활성화사업' 위치도. 강릉시 제공

이번 확정으로 지역 상권 회복과 원도심 활성화를 위한 기반이 마련되었으며, 2026년부터 단계별 사업이 본격 추진될 예정이다.

'명주·남문동 상권활성화사업'은 총사업비는 70억원(국비 35억원, 도비 10억5000만원, 시비 24억5000만원) 규모로, 오랜 기간 행정 중심지였던 명주동·남문동 일원의 대도호부 관아와 적산가옥 등 역사적 자원을 활용하여 스토리텔링을 통한 매력적인 로컬상권 복원 계획을 담고 있다.

오는 2026년부터 2030년까지 5년간 추진되는 다년도 사업으로, 자율상권조합이 중심이 되어 ▲로컬콘텐츠 개발 ▲창업 플랫폼 구축 ▲체류형 상권 ▲상권 디지털 전환을 통한 지속가능한 거버넌스를 조성하고자 한다.

내년 사업의 본격 추진을 위해 시는 자율상권구역 지정 및 사업계획을 올해 12월 내로 승인받을 예정으로, 이번 사업을 통해 명주·남문동을 강릉의 새로운 문화·경제 거점으로 재탄생시킴과 더불어, 지역 활력을 높이는 지속가능한 도시재생을 추진해 나갈 계획이다.





김홍규 강릉시장은 "명주·남문동 상권활성화 사업은 단순한 물리적 정비가 아니라 지역의 정체성과 문화를 기반으로 한 지속 가능한 경제 활성화 모델"이라며 "이번 국비 확보를 계기로 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 성과를 만들어내겠다"고 밝혔다.





