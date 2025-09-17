김대중 전남교육감 "사택 임대 특혜 없어…사비로 계약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"어머니 키우던 반려견…마당 있는 집 필요"

역사 왜곡 도서 전수조사…"폐기 공문 발송"

김대중 전남도교육감이 최근 불거진 주택 임대 특혜 의혹과 관련해 직접 해명에 나섰다. 김 교육감은 지난 16일 열린 전남도의회 제393회 임시회 도정질문에서 관련 의혹의 구체적 경위를 설명하며, "사적인 계약일 뿐 특혜는 없었다"고 밝혔다.

김 교육감은 신민호 의원(더불어민주당·순천6)의 질의에 답변하며 "교육감 관사는 시대에 맞지 않는다고 판단해 폐지했고, 사비로 주거공간을 마련해야 했다"고 설명했다.

이어 "출퇴근 편의성과 어머니가 키우시던 반려견을 고려해 마당이 있는 집을 찾고 있었는데, 여건상 쉽지 않았다"며 당시 상황을 언급했다. 실제 해당 주택에는 김 교육감의 돌아가신 어머니가 키우던 반려견이 함께 지내고 있었던 것으로 확인됐다.

김 교육감은 해당 주택 계약 과정에 대해 "지인이 임대 광고 현수막 사진을 보내와 알게 됐고, 36평 규모의 한옥이 가격도 적정하다고 판단해 그 조건대로 계약했다"고 밝혔다. 그러면서 "주택 소유주 가족이 어떤 일을 하는지는 알지 못했다"며 "좀 더 꼼꼼하게 살펴보지 못한 점은 유감"이라고 말했다.

논란 이후에는 즉각적인 조처를 했다고 밝혔다. 김 교육감은 "선출직 공직자로서 세심함이 부족했다는 점을 인정하며, 지난 주말 해당 주택에서 다른 곳으로 거처를 옮겼다"며 "도민과 교육가족께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다"고 전했다.

앞서 신민호 의원은 "오얏나무 아래서 갓끈을 고쳐매지 말라는 말처럼, 청렴은 아무리 강조해도 지나치지 않다"며 "내년 지방선거를 앞두고 정치적 오해를 불러일으킬 수 있는 일은 각별히 조심해야 한다"고 지적했다.

이에 대해 김 교육감은 "해외 출장 중 관련 보도를 접했으며, 귀국 후 공항에서 언론에 밝힌 입장과 동일하다"며 일관된 해명임을 강조했다.

김 교육감은 최근 논란이 된 '리박스쿨 도서' 사안에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "문제의 도서가 역사 왜곡 및 편향된 정치 이념을 담고 있다는 판단 아래 관련 법과 절차에 따라 심의·의결을 거친 뒤, 해당 도서를 제적·폐기하라는 공문을 각 학교에 발송했다"고 설명했다.

이어 "5·18 광주민주화운동, 여순사건, 제주 4·3사건 등과 관련해 친일 잔재를 미화하거나 역사적 사실을 왜곡하는 도서가 추가로 있을 수 있다는 우려에 따라 현장 전수조사에 착수했다"고 밝혔다.

김 교육감은 "학교도서관 도서 선정 단계에서부터 역사 왜곡 도서 유입을 차단하기 위해 몇 가지 개선책을 마련했다"며 ▲구입 예정 도서의 학교 홈페이지 사전 공개(7일 이상) ▲학교도서관발전위원회 심의 강화 ▲도서 선정 매뉴얼 제공 ▲상시점검단 운영 등의 대책을 내놨다.





또 "문제 도서가 발견될 경우 신속히 회수·폐기할 수 있도록 표준화된 지침도 마련 중이다"며 "전수조사를 정례화하고, 교육공동체 전체가 역사 왜곡 도서 유입을 감시할 수 있는 시스템을 구축하겠다"고 덧붙였다.





