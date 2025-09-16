속초문화관광재단, '설악산 책방 버스킹' 20일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자연과 예술의 특별한 만남

설악산 책방과 연계

(재)속초문화관광재단(이사장 이병선 속초시장)은 오는 20일 오후 2시와 4시, 설악산 국립공원사무소 일대에서 '설악산 책방 버스킹'을 개최한다.

속초 문화버스킹 개최 장소. 속초시 제공

이번 행사는 속초의 자연과 문화를 바탕으로 독서와 예술이 어우러진 새로운 형태의 문화예술교육 프로그램인 '설악산 책방'과 연계하여 진행된다. 책과 음악, 공연이 조화를 이루는 특별한 무대를 통해 자연 속에서 색다른 예술 경험을 선사할 예정이다.

출연진 또한 눈길을 끈다. 자연의 분위기와 조화를 이루는 플루트, 피아노 등 클래식 악기 중심의 연주, 그리고 울산바위의 이야기를 현대적으로 풀어낸 인형극 등이 무대에 오른다.

특히 이번 버스킹은 단순한 관람을 넘어 가족 단위 참여자들이 공연팀과 소통하며 함께 만드는 문화의 장으로, 자연환경 속에서 펼쳐지는 공연은 참여자들에게는 특별한 감동을 선사할 것으로 기대된다.

속초 문화버스킹 포스터. 속초시 제공

(재)속초문화관광재단 관계자는 "이번 버스킹을 시작으로 자연과 문화가 어우러지는 프로그램을 지속적으로 마련해 설악동 활성화에 활기를 불어넣을 계획"이라며 "지역 고유의 자원을 활용한 다채로운 문화 콘텐츠로 방문객의 발길을 이끌고, 주민들과 상생하는 관광문화 환경을 조성해 나가겠다"고 전했다.





행사와 관련된 문의는 (재)속초문화관광재단 문화관광축제팀으로 하면 된다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

