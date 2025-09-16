충남도, 당진에 2500억 투입…스마트 양식·탄소중립 도시 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김태흠 지사 "제2서해대교·천주교 순례길 세계 명소화 속도"



김태흠 충남지사

충남도가 당진 발전을 위해 스마트 양식단지와 수산식품 클러스터, 탄소중립 선도 도시 조성 등 2500억 원 규모의 대규모 사업을 본격화한다.

김태흠 지사는 16일 민선 8기 4년 차 시군 방문 일정으로 당진을 찾아 도민과의 대화와 정책간담회에서 이같이 밝혔다.

김 지사는 "스마트 양식단지와 수산식품 클러스터를 통해 당진을 국내 최대 친환경 수산종합단지로 키우겠다"며 "탄소중립 선도 도시, 제2서해대교, 천주교 순례길 세계 명소화도 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

스마트 양식단지는 석문간척지에 200억 원을 들여 4만㎡ 규모로 조성되며, 청년 어업인들에게 임대해 ICT 기반 새우 양식으로 첨단 수산업을 이끌 계획이다.

수산식품 클러스터는 오는 2028년까지 1900억 원을 투입해 가공처리센터, 저장물류센터, 벤처혁신센터 등을 갖춘다.

탄소중립 선도 도시는 내년부터 실시설계에 착수해 2030년까지 탄소 56% 감축, 2045년 탄소중립 달성을 목표로 하고, 제2서해대교는 국가도로망계획 반영과 민자 유치 병행으로 추진 동력을 확보했다.

또 2027년 세계청년대회와 연계해 솔뫼성지~합덕성당 20.1㎞ 구간을 국제적 순례길로 조성한다.

김 지사는 당진 스마트팜 사관학교에서 청년 농업인 교육 현장을 둘러보며 "청년농들이 안정적으로 수익을 얻는 시스템을 만들겠다"고 강조했다.





이어 당진항 석문지구를 찾아 수소·LNG·양곡까지 아우르는 종합무역항 발전 방향을 점검했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

