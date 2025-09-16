속초시, 민생회복소비쿠폰 2차 지급 22일부터 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 전 신속 지급 시민 생활 안정·지역경제 활성화 총력

1차 지급률 99% 달성 전국 평균 상회

강원도 속초시는 오는 22일부터 10월 31일까지 정부의 민생경제 회복 대책에 따라 '민생회복 소비쿠폰 2차 지급'을 실시한다. 이번 지급은 소득 상위 10%를 제외한 시민을 대상으로 1인당 10만원이 추가 지원된다.

속초시가 오는 22일부터 10월 31일까지 정부의 민생경제 회복 대책에 따라 '민생회복 소비쿠폰 2차 지급'을 실시한다. 사진은 '민생회복 소비쿠폰 1차 신청' 당시 모습. 속초시 제공

앞서 지난 7월 진행된 1차 지급에서 전 시민을 대상으로 최대 43만원까지 지급이 이루어졌으며, 지급률은 99%를 넘어서며 전국 평균을 웃돌았다. 시에서는 거동이 불편한 고령자와 장애인 등을 대상으로 총 309명에 대해 찾아가는 신청 서비스를 전개하는 등 신청률 제고를 위해 집중했다.

시에서는 이번 소비쿠폰 2차 지급이 추석 연휴 기간을 앞두고 진행되는 만큼 연휴 중 사용이 집중될 것으로 예상되며, 지역 상권에 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 시는 전통시장, 골목상권 등에서 실질적인 소비 확대가 이뤄질 수 있도록 사용처 안내와 홍보에도 적극 나설 계획이다.

신청 방식은 1차와 동일하다. 신용·체크카드 충전, 지역사랑상품권(모바일·카드형), 선불카드 가운데 선택해 수령할 수 있으며, 온라인과 오프라인 모두 신청할 수 있다. 다만 개시 첫 주인 22일부터 26일까지는 신청 혼잡을 방지하기 위해 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 운영된다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0이 해당되며, 주말에는 요일제 구분없이 모든 시민이 온라인으로 신청할 수 있다.

이후에는 고령자 등 거동이 불편한 시민을 대상으로 직접 방문해 지급하는 '찾아가는 신청' 서비스도 함께 운영된다.

소비쿠폰의 사용 기한은 11월 30일까지로 1차와 동일하며 기한 내 사용하지 않은 금액은 자동 소멸된다. 아울러 주말과 공휴일(개천절·추석 연휴 10월 3일~9일 포함)에는 주민센터와 은행 영업점이 운영되지 않으므로, 시는 온라인 신청을 적극 권장하고 있다.

지급 대상은 2024년 기준 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 금융소득 합계액이 2000만원을 초과하는 가구를 제외하며, 2025년 6월 부과된 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액 선정 기준 이하인 경우이다.

또한 시민들은 22일 오전 9시부터 온라인 또는 오프라인을 통해 대상자 여부를 직접 조회할 수 있다, 지급대상자 선정 결과에 이의가 있는 경우 10월 31일까지 국민신문고(온라인) 또는 주민센터(오프라인) 방문을 통해 이의신청이 가능하다.

한편, 시에서는 원활한 2차 지급을 위해 10만원권 선불카드 2만장을 제작 완료했으며, 이번 주 중으로 담당자 간담회와 홍보물 배부를 마무리한다는 계획이다.





이병선 속초시장은 "민생회복소비쿠폰 1차 지급이 시민 생활 안정과 지역경제 활성화에 큰 도움이 된 만큼, 이번 2차 지급은 추석 전에 반드시 혜택이 돌아가도록 추진하겠다"며 "추석 명절을 맞아 지역경제에도 온기가 퍼질 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

