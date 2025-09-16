'검은 옷' 입고 날씨 전한 MBC 기상캐스터들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

故오요안나 1주기…검은 옷 입고 애도 표해

직장 내 괴롭힘으로 극단적 선택을 했다는 의혹이 제기된 고(故) 오요안나 MBC 전 기상캐스터 사망 1주기인 15일 MBC 기상캐스터들이 검은 옷을 입고 날씨를 전했다. 사망 1주기를 맞아 애도의 뜻을 표한 것으로 보인다.

이현승, 금채림, 김가영 기상캐스터가 검은 옷을 입고 방송에 출연한 모습. MBC 유튜브

15일 MBC 기상캐스터들은 검은색 옷을 입고 날씨를 전했다. 이현승 기상캐스터는 이날 오후 12시 '뉴스데스크'에서 검은색 투피스를 입고 머리를 묶은 채 등장했고, 금채림 기상캐스터는 오후 5시 '뉴스와경제'와 저녁 9시 '뉴스데스크'에서 검은색 원피스를 착용했다. 김가영 기상캐스터는 오전 6시 '뉴스투데이'에서 네이비 원피스를 입었다. 고인 1주기를 맞아 애도의 뜻을 표한 것으로 풀이된다.

이날 MBC는 "오요안나 1주기를 맞았다. 고인 명복을 빌고, 유족께 심심한 위로의 말씀을 올린다"며 "프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고, 기상기후 전문가 제도를 도입해 정규직 채용하기로 했다. 기존 기상캐스터 역할은 물론 취재, 출연, 콘텐츠 제작을 담당, 전문적인 기상·기후 정보를 전달한다. 올해 연말 또는 내년 초 공개채용을 통해 선발할 예정"이라고 밝혔다.

고(故) 오요안나. 인스타그램

오요안나 전 기상캐스터는 지난해 9월15일 세상을 떠났다. 고인은 극단적 선택을 하기 전까지 직장 내 괴롭힘에 시달렸다는 의혹이 제기됐고, 유족은 고인의 휴대폰 속 유서와 통화 내용, 메시지 등을 바탕으로 동료 직원을 상대로 민사 소송을 제기했다. 이후 MBC는 올해 1월 말께 진상조사위원회를 꾸렸다.

고용노동부는 5월 서울지방고용노동청·서울서부지청이 MBC를 상대로 진행한 특별근로감독 결과를 발표했다. 고인에 관한 "조직 내 괴롭힘이 있었다"면서도 "근로기준법상 근로자로 인정되지는 않아 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되지 않는다"고 밝혔다.





오요안나 전 기상캐스터의 어머니인 장연미씨는 지난 8일부터 서울 상암동 MBC 사옥 앞에서 단식 투쟁을 하고 있다. 장씨는 "MBC와 만나 요구안을 전달하고 문제 해결을 요구했지만, 해결 의지가 없었다"며 "요안나 1주기를 앞두고 난 곡기를 끊으려고 한다. 요안나를 잃고 하루하루 고통이다. 요안나가 없는 세상에서 난 이미 죽은 것이나 마찬가지다. MBC를 용서할 수 없다"고 했다.





