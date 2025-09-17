외국인이 이끄는 전인미답의 길 가는 코스피

코스피 연일 사상 최고가 행진

외국인 이달 코스피서 6조원 넘게 순매수

아직 추가 순매수 여력 있어

코스피가 연일 사상 최고치를 기록하며 가보지 않은 길을 개척하고 있다. 외국인은 이달에만 6조원 넘게 사들이며 코스피의 사상 최고가 기록 경신을 이끌고 있다. SK하이닉스도 외국인 매수세에 힘입어 역시 사상 최고치 행진을 이어가고 있다.

17일 한국거래소에 따르면 외국인은 이달 들어 전일까지 유가증권시장에서 6조6331억원을 순매수했다. 지난달에 순매도를 기록했던 외국인은 한 달 만에 '사자'로 돌아섰을 뿐 아니라 월별 순매수 금액도 올해 최대치를 기록했다. 앞서 외국인의 순매수 규모가 가장 컸던 달은 지난 7월로, 6조2809억원을 순매수한 바 있다.

조준기 SK증권 연구원은 "외국인은 지난주에 원화 절상이 강하게 일어나지 않았음에도 코스피 현물 4조원, 코스피200선물 1조원 등 대량 매수세를 보였다"면서 "종목별로는 SK하이닉스와 삼성전자에 대부분의 매수세가 쏠렸다"고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 "지난 7월 초 이후 코스피는 박스권 등락을 반복했고 외국인 매수는 정체됐으나 9월 초 미국 고용 쇼크를 계기로 미국 금리 인하 기대가 강화됐고 인공지능(AI) 반도체 업황 개선 기대 및 SK하이닉스 고대역폭메모리(HBM)4 상용화, 국내 정책 기대 등에 힘입어 외국인이 대량 순매수로 전환했다"고 설명했다.

이달 외국인이 적극적으로 매수에 나서면서 외국인 지분율도 확대되고 있다. 이 연구원은 "31.5%대에서 정체됐던 외국인 지분율은 32.44%로 레벨업됐다"면서 "외국인 보유 비중, 지분율은 계단식 상승 패턴을 보이면서 코스피 비중을 채워가는 중"이라고 분석했다.

증권가에서는 아직까지 매수 여력이 있다는 분석이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 "이 같은 외국인 주도의 수급장은 국내 증시가 아직 포모(FOMO·상승장에서 소외될까 두려워하는 것) 현상이 심각하지 않음을 우회적으로 보여주는 것이며 추후에도 외국인의 매수세를 기대해볼 수 있는 요인"이라면서 "물론 외국인이 지난 5월 이후 유가증권시장에서 8월을 제외하고 순매수세로 일관했으며 이 기간 누적 순매수가 약 13조8000억원에 달하는 만큼 이들의 수급이 다 찼을 것이라는 일차적인 결론을 내려볼 수 있으나 5월 이후 외국인의 연속 순매수세가 출현했음에도 연초 이후 누적 금액을 계산해보면 2조2000억원 순매도 상태라는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 외국인의 추가적인 순매수 여력이 잔존해 있음을 시사한다"고 설명했다.





환율이 받쳐준다면 반도체에 집중된 외국인 매수세가 더 확대될 수 있다는 전망도 나온다. 정다운 LS증권 연구원은 "원·달러 환율 하락이 나타난다면 외국인 순매수는 시장 전반에 걸쳐 확대될 가능성도 상존한다"고 말했다.





