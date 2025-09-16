고양시, 주민공동체 거점시설 '백마누리' 개관식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지상 1층, 연면적 445.78㎡ 규모

북카페형 라운지·공유 오피스 등 갖춰

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 15일 일산동구 백마역 고가 하부 유휴 공간을 재생해 조성한 주민 커뮤니티 시설 '백마누리'의 개관식을 성황리에 개최했다고 16일 밝혔다.

이동환 고양특례시장 등이 지난 15일 일산동구 백마역 고가 하부 유휴 공간을 재생해 조성한 주민 커뮤니티 시설 '백마누리'의 개관식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 고양특례시 제공

이날 백마누리(일산동구 고풍로43번길 34-4)에서 진행된 개관식에는 이동환 고양시장, 김운남 고양시의회 의장을 비롯해 권용재, 고덕희 시의원, 인근 주민 등 약 100여 명이 참석해 개관을 축하했다.

행사는 풍산동 주민 6명의 기타 합연과 지역 색소폰 동호회 '색소폰 클럽팀'의 듀엣 연주로 시작해 품격 있는 분위기를 더했다. 이어 주요 내빈 축사, 경과보고, 운영계획 보고, 테이프 커팅식과 시설 관람 순으로 진행됐다.

시 관계자는 백마누리 조성 경과보고에서 "백마누리는 2021년부터 2022년까지 총 8회의 주민협의체 회의를 통해 운영 방향과 공간 구성에 대한 논의가 이뤄졌다"라고 설명하며, 기획과 설계, 운영 방식까지 전 과정에 주민 참여가 이뤄진 공간임을 강조했다.

이동환 고양특례시장은 기념사에서 "백마누리는 단순한 대관시설이 아니라 지역 주민의 소통과 화합, 문화적 삶의 질 향상을 이끄는 마을공동체 거점이 될 것"이라며 "민간이 운영하는 만큼 시에서도 운영이 안정적으로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

'백마누리'는 '주민 모두가 함께 누릴 수 있는 백마교 아래의 공간'이라는 의미로 시민 공모를 통해 명칭이 확정됐다. 지상 1층, 연면적 445.78㎡ 규모로 조성됐고, 북카페형 라운지, 다목적 회의실, 공유 오피스를 갖춘 시설로 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

특히, 민간 위탁자 공개모집을 통해 선정된 풍산동 주민자치회가 직접 시설 운영을 맡음으로써 주민의 자율성과 주체성이 강화되고, 지역사회 발전을 이끄는 거점으로 자리매김할 전망이다.

양성안 풍산동 주민자치회장은 운영 계획 보고에서 "주민 모두가 누릴 수 있는 공간인 만큼, 다양한 마을공동체 활동의 중심이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편 백마누리는 오늘 개관 이후 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 대관 등 시설 이용 문의는 백마누리로 가능하다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

