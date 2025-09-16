대전교통공사, 배터리 화재 대비 전 역사에 화재대응 물품 배치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방열장갑, 인출용 집게, 질식소화포 등 3종

대전교통공사가 전 역사에 PM 배터리 화재대응 전용 물품을 역무실에 배치했다.(사진의 위쪽부터 화재대응용 방열장갑, 질식소화포, 인출용 집게 3종)

AD

대전교통공사가 최근 급증하고 있는 개인형 이동장치(PM)와 보조배터리 화재에 선제적으로 대응하기 위해 도시철도 22개 전 역사에 화재 대응 전용 물품을 배치했다

이번에 비치된 물품은 방열 장갑, 인출용 집게, 질식 소화포 등 3종이다.

방열 장갑은 고온 환경에서도 안전하게 대응할 수 있도록 돕고, 인출용 집게는 발화된 배터리를 신속히 격리할 수 있게 한다.

질식 소화포는 산소 공급을 차단해 불길 확산을 막는 장비로, 리튬배터리 특성에 맞춰 구성됐다. 공사는 모든 역사에 동일한 물품을 갖춰 어디서든 신속하고 일관된 대응이 가능하도록 했다.





AD

연규양 사장은 "개인형 이동장치 배터리 및 보조배터리 화재는 작은 충격이나 결함으로도 갑작스럽게 발생할 수 있어 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "대응 물품과 훈련을 통해 시민 안전을 한층 확실히 지킬 수 있을 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>