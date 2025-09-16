부산 기장군, 중대재해 예방 위한 안전점검회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정종복 군수 “안전은 타협할 수 없는 사안, 실질적 개선 조치 필요”

기장군(군수 정종복)은 지난 15일 군 소관 현업사업장의 중대재해 예방을 위해 정 군수 주재로 안전점검회의를 열었다.

정종복 기장군수가 중대재해 예방을 위한 안전점검회의를 주재하고 있다. 기장군 제공

이 회의는 최근 철도 선로 사고 등 공공기관에서 중대재해가 잇따라 발생함에 따라, 유사 사고를 사전에 차단하고 사업장 안전사고에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

회의에는 정종복 군수를 비롯해 군 소속 현업 사업장과 도급(발주공사·수행사업) 사업장 부서장 등이 참석했으며, 지난 8월 말부터 3주 동안 전 사업장을 대상으로 한 자체점검 결과를 토대로 진행됐다.

참석자들은 현장의 유해·위험 요인을 점검하고 개선 방안을 논의하고 ▲안전보건관리체계 구축·이행사항 ▲2025년 산업재해 현황과 재발방지 대책 ▲군청 사업장 위험성평가 개선 결과 등을 중점적으로 검토했다.





정종복 군수는 "정부가 근로자 안전을 국정 최우선 과제로 삼고 있는 만큼 우리 군도 경각심을 갖고 현장의 목소리를 적극 반영해 실질적인 개선 조치를 추진해야 한다"며 "안전은 결코 타협할 수 없는 중요한 사안인 만큼 공정별 안전수칙을 철저히 지켜 사업장 안전관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.





