전남도, 수확기 친환경농산물 잔류농약 검사 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예산 8억 1천만원 확보

4천500여건 검사 지원

기준위반 농가 보조금 회수

전라남도는 본격적인 친환경농산물 수확기를 맞아 시장 출하 전에 농약 잔류검사를 강화한다. 전남도 제공

AD

전라남도는 본격적인 친환경농산물 수확기를 맞아 시장 출하 전에 농약 잔류검사를 강화해 소비자의 신뢰를 높일 방침이다.

이를 위해 전남도에선 올해 8억 1,000만 원(도비 2억·시군비 6억)의 사업비를 확보해 친환경농산물 시중 출하 전 잔류농약 검사가 필요한 품목을 중심으로 건당 검사 비용 18만 원씩 총 4,500여 건을 지원한다.

잔류농약 검사 강화에 나선 것은 농업인에게는 인증기준 준수에 대한 경각심을, 소비자에게는 신뢰할 수 있는 친환경농산물을 공급하기 위해서다.

친환경농산물 잔류농약 검사는 친환경농업 실천단지나 농가에서 생산한 인증품을 대상으로 시군, 국립농산물품질관리원, 민간검정(분석)기관 등에서 실시한다.

특히 수요가 많은 수도권 지역 급식업체에 인증품을 납품하는 농가와 친환경 벼 공공비축미 수매 농가 등을 먼저 출하 전 잔류농약 분석 실시 후 적합품만 출하되도록 할 방침이다.

잔류농약 검사 결과 인증기준을 위반한 농가에 대해선 친환경농업 관련 지원 보조금 회수와 다음 연도 사업참여 제한 등의 처분을 한다.





AD

김영석 전남도 친환경농업과장은 "전남의 친환경 농산물은 농장에서부터 소비 과정까지 믿고 신뢰할 체계적 안전관리 시스템을 구축하고 있다"며 "전국 제1의 생산지 전남에서 생산한 친환경 유기농산물을 많이 이용해달라"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>