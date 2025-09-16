전남도, 인플루엔자 예방접종 오는 22일부터 본격 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어린이·임신부·65세이상 대상

오는 10월15일부터 무료접종

인플루엔자 예방접종 안내문. 전남도 제공

AD

전라남도는 올 겨울철 인플루엔자(계절 독감) 유행 가능성에 선제적으로 대응하고 고위험군의 건강을 보호하기 위해 오는 22일부터 예방접종을 본격 시작한다고 밝혔다.

전남도는 특히 올해 코로나19 유행이 늦게까지 이어지면서 인플루엔자와 동시 유행 가능성이 높아진 만큼 감염병 차단과 중증 피해 예방을 위해 예방접종 참여를 당부했다.

무료 접종 대상은 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 고령자다. 특정일에 집중되는 혼잡을 예방하기 위해 연령대별 순차적으로 진행된다. 65세 이상은 내달 15일부터 시작되는 코로나19 예방접종과 동시에 접종받을 것을 권고했다.

접종대상자는 일정에 맞게 신분증을 지참하고 접종기 간에 방문하면 된다. 접종 후 20~30분간 의료기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가해 충분한 휴식을 취해야 한다.

주소지와 관계없이 전국 위탁의료기관과 보건소에서 접종 가능하며, 접종 가능 의료기관은 예방접종도우미 누리집에서 지역별로 확인할 수 있다.

전남도는 정부의 국가 예방접종 지원사업(NIP)과 연계해 연령·대상별 접종 일정을 체계적으로 마련하고, 도민이 안심하고 접종받도록 보건소를 중심으로 도내 780여 개 위탁의료기관과 협력, 안전한 접종 체계를 구축했다.





AD

정광선 전남도 보건복지국장은 "올해 인플루엔자는 코로나19와 동시 유행 가능성이 높아 예방접종의 중요성이 더욱 커졌다"며 "특히 어린이와 임산부, 고령자는 감염을 막고 합병증을 예방하기 위해 반드시 접종 받아달라"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>