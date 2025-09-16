인천공항, 신규 명예홍보대사로 배우 박보검 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천국제공항공사 배우 박보검을 인천공항 명예홍보대사로 신규 위촉했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 공사 대강당에서 명예홍보대사 신규 위촉행사가 열렸으며, 이 자리에서 이학재 인천국제공항공사 사장이 박보검 배우에게 명예홍보대사 위촉패를 전달했다.

박보검 배우는 향후 3년간 인천공항 명예홍보대사로서 인천공항을 전 세계 곳곳에 알리기 위한 다양한 활동에 참여할 예정이다.

공사는 이번 박보검 홍보대사 신규 위촉을 통해 인천공항의 다양한 스마트 서비스 및 편의시설과 공사가 추진 중인 주요 혁신사업 홍보를 확대해 국민과의 소통을 강화해 나간다는 계획이다.

인천공항공사가 배우 박보검(사진 왼쪽)을 명예홍보대사로 위촉했다. 인천공항공사 제공

공사는 지난해 수립한 '비전 2040'을 바탕으로 디지털 대전환, 항공 AI 혁신허브 개발, 공항경제권 개발, K-공항 수출 등 '공항을 넘어, 세상을 바꾸는 공항'으로 도약하기 위한 다양한 미래 성장사업을 추진 중이다.

이 사장은 "연기력과 스타성, 인성을 모두 갖춘 박보검 배우를 명예홍보대사로 위촉함으로써, 인천공항의 대내외 브랜드 가치를 제고하고 국민과의 소통을 활성화하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.





인천공항 명예홍보대사로는 조수미(성악가), 김연아(前 피겨스케이팅 선수), 송중기(배우), 이제훈(배우), 에스파(K-pop 가수), 빠니보틀·곽튜브(유튜브 크리에이터), 김연경(배구선수), 엄홍길(산악인), 차준환(피겨스케이팅 선수) 등이 있다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

