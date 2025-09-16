세계 장애청소년 정보기술 챌린지, 울산서 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 APEC정상회의 공식 부대행사



울산시, TF 구성 성공 개최 지원키로

국내외 장애청소년들이 정보기술(IT)을 통해 역량을 펼치는 무대인 '세계 장애청소년 정보기술 챌린지(Global IT Challenge for Youth with Disabilities)'가 오는 10월 28일부터 11월 1일까지 울산에서 열린다.

울산시는 16일 오후 시청 1별관에서 '2025 세계 장애청소년 정보기술 대회 전담팀(TF) 구성 회의'를 열고 본격적인 준비에 착수했다고 알렸다.

이날 회의에는 장태준 복지보훈여성국장을 비롯해 사회복지장애인정책특별보좌관, 관계 부서 공무원 등 10여명이 참석해 행사 계획을 공유하고 내년 APEC 정상회의 부대행사로서 성공 개최를 위한 지원 방안을 논의했다. 시는 이날 논의를 바탕으로 대회 지원에 나설 방침이다.

울산시 관계자는 "이번 대회는 장애청소년들이 IT를 통해 자립 가능성과 국제적 연대를 경험할 소중한 기회"라며 "울산이 글로벌 포용 도시로 자리매김할 수 있도록 시 차원의 전방위 지원을 아끼지 않겠다"고 힘줬다.

대회는 동구 방어진 현대호텔 바이 라한에서 열리며 세계 20개국에서 장애청소년 100여명을 포함해 300여명이 참가한다. 프로그램은 IT 경진대회와 국제 협력 행사를 중심으로 구성됐다. 특히 APEC 정상회의 주간 부대행사로 지정돼 국제적 위상과 의미가 한층 커질 전망이다.





울산시는 성공적인 개최를 위해 전담팀을 구성하고 유관 기관과 협업체계를 구축해 행정·기술적 지원에 완벽히 할 계획이다. 전담팀은 장태준 국장을 위원장으로 울산시와 동구청 관계자, 울산장애인재활협회장이 참여해 실무 중심으로 운영된다.

2024년 필리핀 마닐라 대회 모습.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

