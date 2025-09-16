"잠비아 학교 짓는데 써달라" 세븐틴 호시 사랑의열매에 1억 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠비아 현지에 호시의 기부금을 통해 지원되는 학교 공사 착공을 기념하는 현수막이 게시돼 있다. 사랑의열매

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 호시(본명 권순영)가 남부 아프리카 잠비아 은돌라 지역에 공립학교를 건축하기 위해 1억 원을 기부하고, 최근 착공식을 진행했다고 16일 밝혔다.

호시는 지난 2024년 1억 원 기부를 통해 라오스 국립고아학교 건축을 지원한 데 이어, 이번에는 추가 1억 원을 기부해 잠비아 지역의 열악한 교육환경 개선을 위한 두 번째 해외 학교 건축을 지원하게 됐다.

이번에 건립되는 학교는 현지 초등학교로, 유치원부터 7학년까지 총 8개 학년에 350여 명의 아동이 재학 중이다. 그러나 기존에는 교실이 단 두 개뿐이라 여러 학년이 한 교실을 함께 사용하는 등 열악한 상황에 놓여 있었다.

이 소식을 접한 호시와 그의 부모는 아이들이 보다 안정적인 교육 환경에서 꿈을 키워나갈 수 있도록 경기북부 사랑의열매를 통해 대한기독교 나사렛성결회 잠비아 선교부, 라이프오브더칠드런 협력으로 2개 동(5개 교실)을 신축하고, 기존에 있던 학교 시설 또한 리모델링 하기로 했다.

호시는 "열악한 환경에서 성장하는 아이들에게 조금이나마 힘과 응원을 주고 싶다"며 "새롭게 지어질 교실에서 아이들이 더 건강하게 성장해 나가길 바란다"고 전했다.





호시는 지난 2021년 1억 원을 기부하며 사랑의열매 1억 원 이상 고액 개인기부자 모임인 '아너 소사이어티' 2655호 회원으로 가입했으며, 세븐틴 멤버들과 함께 유네스코 청년 친선대사로 활동하는 등 선한 영향력 확산에 앞장서고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

